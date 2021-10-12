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В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке
В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке - РИА Новости, 12.10.2021
В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке
Полиция передала в Следственный комитет материалы об осквернении студентом памятника Победы в Великой Отечественной войне в Находке Приморского края, сообщает... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:08
2021-10-12T14:52
происшествия
приморский край
находка
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Полиция передала в Следственный комитет материалы об осквернении студентом памятника Победы в Великой Отечественной войне в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.В субботу, 9 октября, полиция заявила, что нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей с клумбы в Находке. Молодой человек раскаялся и признал вину. Он пояснил, что возвращался домой после употребления алкоголя и, проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. На студента составили протокол об административном правонарушении."Собранные сотрудниками полиции материалы об осквернении мемориала в Находке переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Позднее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о вандализме против студента."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.Максимальная санкция части 1 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста. Студенту также предстоит оплатить стоимость повреждения зеленых насаждений и работу специалистов по очистке сооружения от комьев земли, отмечает полиция.Региональная прокуратура в свою очередь сообщила, что проводит проверку по факту осквернения памятника Победы в Находке.
https://ria.ru/20210907/veteran-1748996200.html
приморский край
находка
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Пьяный студент осквернил мемориал в Находке
В Находке пьяный студент засыпал землёй с цветами Вечный огонь.
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происшествия, приморский край, находка, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)
11:08 12.10.2021 (обновлено: 14:52 12.10.2021)
 
В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке

Полиция передала в СК материалы по делу о забрасывании Вечного огня землей в Находке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Находки
Виды Находки - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Полиция передала в Следственный комитет материалы об осквернении студентом памятника Победы в Великой Отечественной войне в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
В субботу, 9 октября, полиция заявила, что нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей с клумбы в Находке. Молодой человек раскаялся и признал вину. Он пояснил, что возвращался домой после употребления алкоголя и, проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. На студента составили протокол об административном правонарушении.
"Собранные сотрудниками полиции материалы об осквернении мемориала в Находке переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
Позднее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о вандализме против студента.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Максимальная санкция части 1 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста. Студенту также предстоит оплатить стоимость повреждения зеленых насаждений и работу специалистов по очистке сооружения от комьев земли, отмечает полиция.
Региональная прокуратура в свою очередь сообщила, что проводит проверку по факту осквернения памятника Победы в Находке.
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ПроисшествияПриморский крайНаходкаВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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