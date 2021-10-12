https://ria.ru/20211012/nakhodka-1754154235.html

В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке

В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке - РИА Новости, 12.10.2021

В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке

Полиция передала в Следственный комитет материалы об осквернении студентом памятника Победы в Великой Отечественной войне в Находке Приморского края, сообщает... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:08

2021-10-12T11:08

2021-10-12T14:52

происшествия

приморский край

находка

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Полиция передала в Следственный комитет материалы об осквернении студентом памятника Победы в Великой Отечественной войне в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.В субботу, 9 октября, полиция заявила, что нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей с клумбы в Находке. Молодой человек раскаялся и признал вину. Он пояснил, что возвращался домой после употребления алкоголя и, проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь. На студента составили протокол об административном правонарушении."Собранные сотрудниками полиции материалы об осквернении мемориала в Находке переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Позднее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о вандализме против студента."Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.Максимальная санкция части 1 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех месяцев ареста. Студенту также предстоит оплатить стоимость повреждения зеленых насаждений и работу специалистов по очистке сооружения от комьев земли, отмечает полиция.Региональная прокуратура в свою очередь сообщила, что проводит проверку по факту осквернения памятника Победы в Находке.

https://ria.ru/20210907/veteran-1748996200.html

приморский край

находка

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Пьяный студент осквернил мемориал в Находке В Находке пьяный студент засыпал землёй с цветами Вечный огонь. 2021-10-12T11:08 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)