https://ria.ru/20211012/medvedchuk-1754226682.html

Обвинение попросило арестовать Медведчука с возможностью внесения залога

Обвинение попросило арестовать Медведчука с возможностью внесения залога - РИА Новости, 12.10.2021

Обвинение попросило арестовать Медведчука с возможностью внесения залога

Прокуратура ходатайствует в суде избрать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде ареста до 19... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:18

2021-10-12T16:18

2021-10-12T17:09

виктор медведчук

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Прокуратура ходатайствует в суде избрать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде ареста до 19 ноября 2021 года с возможностью внесения залога в размере почти 38 миллионов долларов.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 миллиард гривен."Прокуроры и сторона обвинения просит удовлетворить поданное в суд ходатайство и просит применить к подозреваемому Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года… Также определить подозреваемому залог в размере… 1 миллиард гривен", - сказал прокурор. После этого судья в заседании суда объявила технический перерыв на 30 минут.Выступая в суде с аргументацией ходатайства, прокуроры отметили, что уголовное правонарушение, которое инкриминируется Медведчуку, относится к особо тяжкому. Он может влиять на свидетелей и скрываться от досудебного расследования. "Ни одна более мягкая мера пресечения не обеспечит устранение рисков", - сказал представитель обвинения.По словам прокуроров, размер залога, альтернативного аресту, определен с учетом имущественного положения Медведчука, его возможности оплатить такой залог или обеспечить его внесение залогодателем.

https://ria.ru/20211009/medvedchuk-1753826898.html

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

украина

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виктор медведчук, в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь