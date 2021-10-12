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Ленинградская область
https://ria.ru/20211012/lenoblast-1754188663.html
Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта
Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта - РИА Новости, 12.10.2021
Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта
Власти Ленинградской области разработают предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических проектов (НПП) по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:25
2021-10-12T13:25
ленинградская область
приозерский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических проектов (НПП) по отечественной селекции, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Ленинградская область была названа в числе двадцати регионов России, которые наиболее активно участвуют в программе отечественной селекции, причем как в растениеводстве, так и животноводстве. Поэтому мы предложили включить в федеральную программу финансирования региональные проекты по селекции отечественных сортов картофеля, семян многолетних трав, рапса, а также строительству селекционно-генетического центра в молочном животноводстве. Их реализация позволит не только выполнить планы по обеспечению области семенным материалом собственного производства, но и стать крупнейшим в России поставщиком в другие регионы отечественного биоматериала", ― сказал Дрозденко.Он пояснил, что в Ленинградской области реализуется проект Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии и ООО "АгроИнтер" по размножению двух новых отечественных сортов семенного картофеля с высоким адаптивным потенциалом импортозамещения – "Чароит" и "Гусар". Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и ООО СХП "Русское поле" реализует комплексный научно-технический проект по разработке технологии возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом особенностей Северо-Западного региона. На базе ООО "ПЗ "Бугры" ведется строительство селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве: предусмотрено строительство лабораторий по селекционному контролю, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизе."Также в Ленинградской области по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020" на базе племенного молочного хозяйства "Первомайский" в Приозерском районе реализуется крупномасштабный инфраструктурный проект по переработке отходов жизнедеятельности животных ― EcoAgRAS. В перспективе в него войдут птицеводческие предприятия, что позволит региону создать систему экологической эффективности при использовании органических удобрений в сельском хозяйстве", ― отметил глава региона.
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приозерский район, александр дрозденко
13:25 12.10.2021
 

Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических проектов (НПП) по отечественной селекции, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Ленинградская область была названа в числе двадцати регионов России, которые наиболее активно участвуют в программе отечественной селекции, причем как в растениеводстве, так и животноводстве. Поэтому мы предложили включить в федеральную программу финансирования региональные проекты по селекции отечественных сортов картофеля, семян многолетних трав, рапса, а также строительству селекционно-генетического центра в молочном животноводстве. Их реализация позволит не только выполнить планы по обеспечению области семенным материалом собственного производства, но и стать крупнейшим в России поставщиком в другие регионы отечественного биоматериала", ― сказал Дрозденко.
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Он пояснил, что в Ленинградской области реализуется проект Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии и ООО "АгроИнтер" по размножению двух новых отечественных сортов семенного картофеля с высоким адаптивным потенциалом импортозамещения – "Чароит" и "Гусар". Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и ООО СХП "Русское поле" реализует комплексный научно-технический проект по разработке технологии возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом особенностей Северо-Западного региона. На базе ООО "ПЗ "Бугры" ведется строительство селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве: предусмотрено строительство лабораторий по селекционному контролю, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизе.
"Также в Ленинградской области по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020" на базе племенного молочного хозяйства "Первомайский" в Приозерском районе реализуется крупномасштабный инфраструктурный проект по переработке отходов жизнедеятельности животных ― EcoAgRAS. В перспективе в него войдут птицеводческие предприятия, что позволит региону создать систему экологической эффективности при использовании органических удобрений в сельском хозяйстве", ― отметил глава региона.
 
Ленинградская областьПриозерский районАлександр Дрозденко
 
 
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