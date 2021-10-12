https://ria.ru/20211012/lenoblast-1754188663.html

Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта

Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта - РИА Новости, 12.10.2021

Ленобласть намерена включить в федпрограмму развития АПК четыре проекта

Власти Ленинградской области разработают предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических проектов (НПП) по... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:25

2021-10-12T13:25

2021-10-12T13:25

ленинградская область

приозерский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических проектов (НПП) по отечественной селекции, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Ленинградская область была названа в числе двадцати регионов России, которые наиболее активно участвуют в программе отечественной селекции, причем как в растениеводстве, так и животноводстве. Поэтому мы предложили включить в федеральную программу финансирования региональные проекты по селекции отечественных сортов картофеля, семян многолетних трав, рапса, а также строительству селекционно-генетического центра в молочном животноводстве. Их реализация позволит не только выполнить планы по обеспечению области семенным материалом собственного производства, но и стать крупнейшим в России поставщиком в другие регионы отечественного биоматериала", ― сказал Дрозденко.Он пояснил, что в Ленинградской области реализуется проект Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии и ООО "АгроИнтер" по размножению двух новых отечественных сортов семенного картофеля с высоким адаптивным потенциалом импортозамещения – "Чароит" и "Гусар". Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и ООО СХП "Русское поле" реализует комплексный научно-технический проект по разработке технологии возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом особенностей Северо-Западного региона. На базе ООО "ПЗ "Бугры" ведется строительство селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве: предусмотрено строительство лабораторий по селекционному контролю, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизе."Также в Ленинградской области по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020" на базе племенного молочного хозяйства "Первомайский" в Приозерском районе реализуется крупномасштабный инфраструктурный проект по переработке отходов жизнедеятельности животных ― EcoAgRAS. В перспективе в него войдут птицеводческие предприятия, что позволит региону создать систему экологической эффективности при использовании органических удобрений в сельском хозяйстве", ― отметил глава региона.

https://ria.ru/20211011/modernizatsiya-1754014739.html

приозерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приозерский район, александр дрозденко