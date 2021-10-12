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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754207235.html
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2021
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, где с 6 сентября фиксируется ее подъем, составил 10-27%, следует из постановления главного... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:51
2021-10-12T14:51
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, где с 6 сентября фиксируется ее подъем, составил 10-27%, следует из постановления главного государственного санитарного врача, руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой."Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией… в Санкт-Петербурге отмечается с 6 сентября 2021 года. Еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние пять недель составляют от 10% до 27%", - говорится в этом документе, опубликованном на сайте ведомства.Как констатирует Роспотребнадзор, прирост числа заболевших коронавирусом среди взрослого населения отмечается во всех возрастных группах. При этом заболеваемость растет в тех сферах, которые связаны с обслуживанием населения, включая торговлю и общепит.Как сообщалось, это постановление главного государственного санитарного врача обязывает до 15 декабря завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 80% сотрудников ряда сфер, включая торговлю, общепит и транспорт, а также ЖКХ и гостиничную сферу. Это требование распространяется и на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий.
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"В состоянии мобилизации" – Мурашко о здравоохранении в связи с ростом заболеваемости COVID-19
Особенностью текущего подъема коронавируса является молниеносное течение инфекции, буквально в течение 2–3 дней требующее реанимационной поддержки — глава Минздрава РФ Мурашко
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:51 12.10.2021
 
Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Еженедельный прирост заболеваемости COVID-19 в Петербурге составил 10-27 процентов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у павильона №7 выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, открывшегося для приема пациентов с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи у павильона №7 выставочного комплекса Ленэкспо в Санкт-Петербурге, открывшегося для приема пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, где с 6 сентября фиксируется ее подъем, составил 10-27%, следует из постановления главного государственного санитарного врача, руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой.
"Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией… в Санкт-Петербурге отмечается с 6 сентября 2021 года. Еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние пять недель составляют от 10% до 27%", - говорится в этом документе, опубликованном на сайте ведомства.
Как констатирует Роспотребнадзор, прирост числа заболевших коронавирусом среди взрослого населения отмечается во всех возрастных группах. При этом заболеваемость растет в тех сферах, которые связаны с обслуживанием населения, включая торговлю и общепит.
Как сообщалось, это постановление главного государственного санитарного врача обязывает до 15 декабря завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 80% сотрудников ряда сфер, включая торговлю, общепит и транспорт, а также ЖКХ и гостиничную сферу. Это требование распространяется и на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий.
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