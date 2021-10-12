https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754207235.html

Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге - РИА Новости, 12.10.2021

Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, где с 6 сентября фиксируется ее подъем, составил 10-27%, следует из постановления главного... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:51

2021-10-12T14:51

2021-10-12T14:51

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге, где с 6 сентября фиксируется ее подъем, составил 10-27%, следует из постановления главного государственного санитарного врача, руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой."Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией… в Санкт-Петербурге отмечается с 6 сентября 2021 года. Еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние пять недель составляют от 10% до 27%", - говорится в этом документе, опубликованном на сайте ведомства.Как констатирует Роспотребнадзор, прирост числа заболевших коронавирусом среди взрослого населения отмечается во всех возрастных группах. При этом заболеваемость растет в тех сферах, которые связаны с обслуживанием населения, включая торговлю и общепит.Как сообщалось, это постановление главного государственного санитарного врача обязывает до 15 декабря завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 80% сотрудников ряда сфер, включая торговлю, общепит и транспорт, а также ЖКХ и гостиничную сферу. Это требование распространяется и на персонал бассейнов и фитнес-центров, салонов красоты, банковских офисов, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, а также на организаторов культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии