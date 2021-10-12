https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754192395.html
Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 12.10.2021
Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей
Среди всех заболевших коронавирусом в РФ - 12-13% детей от шести до 17 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:37
2021-10-12T13:37
2021-10-12T13:37
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Среди всех заболевших коронавирусом в РФ - 12-13% детей от шести до 17 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особенностью этого периода является, в том числе, и вовлечение детей в эпидпроцесс. Мы видим, что наибольшее количество пациентов болеющих среди детей - это возрастная категория школьного возраста от шести до 17 лет", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."И количество среди общего числа заболевших составляет в пределах 12-13% по неделям, которые мы сегодня наблюдаем", - добавил министр.
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Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей
Мурашко: среди всех заболевших COVID-19 в России — 12-13% детей от шести до 17 лет