https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754192395.html

Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей

Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей - РИА Новости, 12.10.2021

Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей

Среди всех заболевших коронавирусом в РФ - 12-13% детей от шести до 17 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:37

2021-10-12T13:37

2021-10-12T13:37

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Среди всех заболевших коронавирусом в РФ - 12-13% детей от шести до 17 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особенностью этого периода является, в том числе, и вовлечение детей в эпидпроцесс. Мы видим, что наибольшее количество пациентов болеющих среди детей - это возрастная категория школьного возраста от шести до 17 лет", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."И количество среди общего числа заболевших составляет в пределах 12-13% по неделям, которые мы сегодня наблюдаем", - добавил министр.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html

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2021

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