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Более 200 кормушек для птиц и белок установили в Москве в 2021 году

Более 200 кормушек для птиц и белок установили в Москве в 2021 году - РИА Новости, 12.10.2021

Более 200 кормушек для птиц и белок установили в Москве в 2021 году

Более 200 кормушек и искусственных гнездовий для птиц и белок установили в Москве в этом году в рамках акции "Листопад добрых дел 2021", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:33

2021-10-12T12:33

2021-10-12T12:33

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Более 200 кормушек и искусственных гнездовий для птиц и белок установили в Москве в этом году в рамках акции "Листопад добрых дел 2021", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В рамках акции "Листопад добрых дел 2021" специалисты Мосприроды и волонтёры в 2021 году установили более 200 кормушек и искусственных гнездовий - решили "квартирный вопрос" синиц, воробьев и белок. Искусственные гнездовья на природных территориях, как правило, развешивают там, где произрастают молодые деревья и есть дефицит естественных дупел. Птицам будет где переночевать и согреться в морозы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках экологической акции "Листопад добрых дел 2021" специалисты Мосприроды и волонтёры делают добрые дела для природы родного города. Например, можно подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, искусственные гнездовья для воробьев, синиц и белок, собрать лесные гостинцы для животных, создать социальную рекламу на природоохранную тематику и другое.Также в пресс-службе добавили, что специалисты Мосприроды уже разместили на природных территориях Москвы более 750 объектов инфраструктуры для лесных обитателей: около 500 кормушек и более 250 искусственных гнездовий.

https://ria.ru/20211012/ekomarshrut-1754172819.html

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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода