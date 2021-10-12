https://ria.ru/20211012/komitety-1754155775.html

Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов

Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов - РИА Новости, 12.10.2021

Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов

Депутаты Госдумы одобрили документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, также в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии. В регламент внесут РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:22

2021-10-12T11:22

2021-10-12T11:51

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, также в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии. В регламент внесут соответствующие поправки. Так, например, работавший в Думе седьмого созыва комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разделяется на четыре: по экономической политике, по защите конкуренции, по промышленности и торговле, по малому и среднему предпринимательству. Вместо комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будут работать два других: отдельно по физической культуре и спорту, отдельно по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Комитет по образованию и науке в новом созыве тоже разделят на два: по науке и высшему образованию и по просвещению.Кроме того, в этом созыве станет больше заместителей председателя Госдумы."Вносятся поправки в регламент, которые вытекают из новой редакции конституции, в частности передача Государственной думе и Совету Федерации полномочий по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты, приведение в соответствие нашего регламента с положениями федерального закона о статусе сенатора и статусе депутата и еще целый ряд вопросов, который регулирует работу Госдумы", — пояснил парламентарий.Во вторник проходит первое заседание Госдумы VIII созыва. Голосование состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент. ЕР получила 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.

https://ria.ru/20211012/otchet-1754163273.html

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, александр жуков, россия