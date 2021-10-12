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Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов
Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов - РИА Новости, 12.10.2021
Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов
Депутаты Госдумы одобрили документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, также в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии. В регламент внесут РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:22
2021-10-12T11:51
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совет федерации рф
александр жуков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, также в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии. В регламент внесут соответствующие поправки. Так, например, работавший в Думе седьмого созыва комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разделяется на четыре: по экономической политике, по защите конкуренции, по промышленности и торговле, по малому и среднему предпринимательству. Вместо комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будут работать два других: отдельно по физической культуре и спорту, отдельно по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Комитет по образованию и науке в новом созыве тоже разделят на два: по науке и высшему образованию и по просвещению.Кроме того, в этом созыве станет больше заместителей председателя Госдумы."Вносятся поправки в регламент, которые вытекают из новой редакции конституции, в частности передача Государственной думе и Совету Федерации полномочий по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты, приведение в соответствие нашего регламента с положениями федерального закона о статусе сенатора и статусе депутата и еще целый ряд вопросов, который регулирует работу Госдумы", — пояснил парламентарий.Во вторник проходит первое заседание Госдумы VIII созыва. Голосование состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент. ЕР получила 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
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политика, госдума рф, совет федерации рф, александр жуков, россия
11:22 12.10.2021 (обновлено: 11:51 12.10.2021)
 
Госдума приняла постановление об увеличении числа комитетов

Депутаты Госдумы восьмого созыва приняли постановление создать 32 комитета и три комиссии

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, также в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии. В регламент внесут соответствующие поправки.
"Комитеты меняются не только по количеству, но и по названию. За названиями следует и предмет работы", — рассказал глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Александр Жуков. Состав и руководство утвердят в ближайшее время.
Так, например, работавший в Думе седьмого созыва комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству разделяется на четыре: по экономической политике, по защите конкуренции, по промышленности и торговле, по малому и среднему предпринимательству.
Вместо комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будут работать два других: отдельно по физической культуре и спорту, отдельно по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Комитет по образованию и науке в новом созыве тоже разделят на два: по науке и высшему образованию и по просвещению.
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Кроме того, в этом созыве станет больше заместителей председателя Госдумы.
"Вносятся поправки в регламент, которые вытекают из новой редакции конституции, в частности передача Государственной думе и Совету Федерации полномочий по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты, приведение в соответствие нашего регламента с положениями федерального закона о статусе сенатора и статусе депутата и еще целый ряд вопросов, который регулирует работу Госдумы", — пояснил парламентарий.
Во вторник проходит первое заседание Госдумы VIII созыва. Голосование состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент. ЕР получила 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
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