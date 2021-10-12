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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211012/ingushetiya-1754204278.html
Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов
Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов - РИА Новости, 12.10.2021
Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов
Власти Ингушетии одобрили реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, строительство заводов по производству... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:40
2021-10-12T14:40
республика ингушетия
экономика
назрань
джейрахский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии одобрили реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, строительство заводов по производству стройматериалов и разведению форели, сообщает пресс-служба правительства региона."Среди одобренных проектов - производственный комплекс по изготовлению газобетонных блоков и мини-завод по производству строительных блоков, предприятие по организации проточного товарного форелеводства, локальные очистные сооружения и круглогодичная сельскохозяйственная и промышленная ярмарки", - говорится в сообщении.Уточняется, что комплекс по производству газобетонных и строительных блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки построят на территории промышленно-инвестиционной площадки в Карабулаке. А в Назрани и Джейрахском районе откроют предприятия по разведению проточной форели. Общий объем производства составит около 2 тысяч тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины.Заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил, что задача по привлечению резидентов на промплощадки республики названа первоочередной главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Он добавил, что инвестиционный портфель республики насчитывает 40 проектов, которые также будут выноситься на обсуждение. "Создание новых рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений напрямую связано с социальным самочувствием жителей республики, и задача всех органов исполнительной власти оказывать своевременную и полноценную помощь инициаторам таких проектов", - сказал Фурсов.По его словам, в Ингушетии действует разветвленная система поддержки инвесторов, режим единого инвестиционного окна с персональным закреплением за проектами работников министерства экономического развития.
https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html
https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html
назрань
джейрахский район
республика ингушетия
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экономика, назрань, джейрахский район, республика ингушетия
14:40 12.10.2021
 
Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов

Власти Ингушетии одобрили проекты по производству стройматериалов и разведению форели

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии одобрили реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, строительство заводов по производству стройматериалов и разведению форели, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Среди одобренных проектов - производственный комплекс по изготовлению газобетонных блоков и мини-завод по производству строительных блоков, предприятие по организации проточного товарного форелеводства, локальные очистные сооружения и круглогодичная сельскохозяйственная и промышленная ярмарки", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что комплекс по производству газобетонных и строительных блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки построят на территории промышленно-инвестиционной площадки в Карабулаке. А в Назрани и Джейрахском районе откроют предприятия по разведению проточной форели. Общий объем производства составит около 2 тысяч тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины.
Заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил, что задача по привлечению резидентов на промплощадки республики названа первоочередной главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Он добавил, что инвестиционный портфель республики насчитывает 40 проектов, которые также будут выноситься на обсуждение. "Создание новых рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений напрямую связано с социальным самочувствием жителей республики, и задача всех органов исполнительной власти оказывать своевременную и полноценную помощь инициаторам таких проектов", - сказал Фурсов.
По его словам, в Ингушетии действует разветвленная система поддержки инвесторов, режим единого инвестиционного окна с персональным закреплением за проектами работников министерства экономического развития.
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