https://ria.ru/20211012/ingushetiya-1754204278.html

Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов

Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов - РИА Новости, 12.10.2021

Власти Ингушетии одобрили реализацию пяти инвестиционных проектов

Власти Ингушетии одобрили реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, строительство заводов по производству... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:40

2021-10-12T14:40

2021-10-12T14:40

республика ингушетия

экономика

назрань

джейрахский район

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg

НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии одобрили реализацию на территории республики пяти инвестиционных проектов, среди которых, в частности, строительство заводов по производству стройматериалов и разведению форели, сообщает пресс-служба правительства региона."Среди одобренных проектов - производственный комплекс по изготовлению газобетонных блоков и мини-завод по производству строительных блоков, предприятие по организации проточного товарного форелеводства, локальные очистные сооружения и круглогодичная сельскохозяйственная и промышленная ярмарки", - говорится в сообщении.Уточняется, что комплекс по производству газобетонных и строительных блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки построят на территории промышленно-инвестиционной площадки в Карабулаке. А в Назрани и Джейрахском районе откроют предприятия по разведению проточной форели. Общий объем производства составит около 2 тысяч тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины.Заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил, что задача по привлечению резидентов на промплощадки республики названа первоочередной главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Он добавил, что инвестиционный портфель республики насчитывает 40 проектов, которые также будут выноситься на обсуждение. "Создание новых рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений напрямую связано с социальным самочувствием жителей республики, и задача всех органов исполнительной власти оказывать своевременную и полноценную помощь инициаторам таких проектов", - сказал Фурсов.По его словам, в Ингушетии действует разветвленная система поддержки инвесторов, режим единого инвестиционного окна с персональным закреплением за проектами работников министерства экономического развития.

https://ria.ru/20211006/shkoly-1753315452.html

https://ria.ru/20210930/ingushetiya-1752560663.html

назрань

джейрахский район

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, назрань, джейрахский район, республика ингушетия