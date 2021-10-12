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Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC - РИА Новости, 12.10.2021
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:41
2021-10-12T13:31
в мире
дмитрий песков
россия
владимир путин
манеж
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской энергетической недели".Ранее сообщалось, что Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября." (Журналист) Хедли Гэмбл, которая будет модерировать (сессию), мы не исключаем, что где-то, что называется, на полях, она сможет задать несколько вопросов отдельно президенту", - сказал Песков, отвечая вопрос, планируется ли интервью у Путина с CNBC.
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в мире, дмитрий песков, россия, владимир путин, манеж
12:41 12.10.2021 (обновлено: 13:31 12.10.2021)
 
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC

Песков заявил, что Путин может встретиться с CNBC на Российской энергетической неделе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской энергетической недели".
Ранее сообщалось, что Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября.
" (Журналист) Хедли Гэмбл, которая будет модерировать (сессию), мы не исключаем, что где-то, что называется, на полях, она сможет задать несколько вопросов отдельно президенту", - сказал Песков, отвечая вопрос, планируется ли интервью у Путина с CNBC.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
13:19
Канцелярия премьера Израиля анонсировала его встречу с Путиным
 
В миреДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинМанеж
 
 
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