https://ria.ru/20211012/ekonomika-1754176180.html

Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC

Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC - РИА Новости, 12.10.2021

Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:41

2021-10-12T12:41

2021-10-12T13:31

в мире

дмитрий песков

россия

владимир путин

манеж

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской энергетической недели".Ранее сообщалось, что Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября." (Журналист) Хедли Гэмбл, которая будет модерировать (сессию), мы не исключаем, что где-то, что называется, на полях, она сможет задать несколько вопросов отдельно президенту", - сказал Песков, отвечая вопрос, планируется ли интервью у Путина с CNBC.

https://ria.ru/20211012/vstrecha-1754187133.html

россия

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в мире, дмитрий песков, россия, владимир путин, манеж