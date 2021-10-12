https://ria.ru/20211012/ekonomika-1754176180.html
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC - РИА Новости, 12.10.2021
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:41
2021-10-12T12:41
2021-10-12T13:31
в мире
дмитрий песков
россия
владимир путин
манеж
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы телеканала CNBC на полях "Российской энергетической недели".Ранее сообщалось, что Путин лично примет участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Российский правительственный форум рассматривает перспективы национального ТЭК и реализацию международных проектов в области энергетики. В этом году он пройдет в московском Манеже с 13 по 15 октября." (Журналист) Хедли Гэмбл, которая будет модерировать (сессию), мы не исключаем, что где-то, что называется, на полях, она сможет задать несколько вопросов отдельно президенту", - сказал Песков, отвечая вопрос, планируется ли интервью у Путина с CNBC.
https://ria.ru/20211012/vstrecha-1754187133.html
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в мире, дмитрий песков, россия, владимир путин, манеж
12:41 12.10.2021 (обновлено: 13:31 12.10.2021)
Песков оценил возможность встречи Путина с CNBC
Песков заявил, что Путин может встретиться с CNBC на Российской энергетической неделе