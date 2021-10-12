https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754216981.html

Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов

Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов - РИА Новости, 12.10.2021

Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:28

2021-10-12T15:28

2021-10-12T15:45

общество

бюджет

владимир путин

россия

экономика

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки."Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.

https://ria.ru/20211007/perechen-1753502306.html

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2021

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общество, бюджет, владимир путин, россия, экономика, госдума рф