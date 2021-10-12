https://ria.ru/20211012/byudzhet-1754216981.html
Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов
Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов - РИА Новости, 12.10.2021
Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:28
2021-10-12T15:28
2021-10-12T15:45
общество
бюджет
владимир путин
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госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных мер поддержки."Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей", - сказал Путин, обращаясь к депутатам Госдумы.
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общество, бюджет, владимир путин, россия, экономика, госдума рф
15:28 12.10.2021 (обновлено: 15:45 12.10.2021)
Путин заявил, что в бюджете достаточно средств для реализации соцпроектов
Президент Путин: в бюджете страны достаточно средств для реализации социальных проектов