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Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 12.10.2021
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.10.2021
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке столицы. В небольшом сквере в районе Лефортово на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха, привели в порядок газон и зеленые насаждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что сквер расположен на Госпитальной площади. Название происходит от старейшего медицинского учреждения Москвы – "Военной гошпитали". Она была основана в 1706 году по указу Петра I, а сегодня здесь располагается Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко.
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москва, лефортово, городское хозяйство москвы
12:30 12.10.2021 (обновлено: 12:31 12.10.2021)
 

Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройство Госпитального сквера на юго-востоке Москвы
Благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке столицы. В небольшом сквере в районе Лефортово на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха, привели в порядок газон и зеленые насаждения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сквер расположен на Госпитальной площади. Название происходит от старейшего медицинского учреждения Москвы – "Военной гошпитали". Она была основана в 1706 году по указу Петра I, а сегодня здесь располагается Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЛефортовоГородское хозяйство Москвы
 
 
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