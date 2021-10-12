https://ria.ru/20211012/blagoustroystvo-1754168853.html
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 12.10.2021
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы
Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:30
2021-10-12T12:30
2021-10-12T12:31
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Благоустройство Госпитального сквера завершилось на юго-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке столицы. В небольшом сквере в районе Лефортово на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха, привели в порядок газон и зеленые насаждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что сквер расположен на Госпитальной площади. Название происходит от старейшего медицинского учреждения Москвы – "Военной гошпитали". Она была основана в 1706 году по указу Петра I, а сегодня здесь располагается Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко.
https://ria.ru/20211009/moskva-1753820763.html
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москва, лефортово, городское хозяйство москвы