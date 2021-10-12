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Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян
Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян - РИА Новости, 12.10.2021
Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян
Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза - до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T01:14
2021-10-12T01:14
экономика
сергей новиков
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза - до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании GRM.При этом эксперты отмечают, что темпы прироста имеют явную тенденцию к замедлению, так за пять месяцев 2021 года годовой прирост составлял 85%, а за семь месяцев - 72%."Рост количества банкротств обусловлен двумя основными причинами: ухудшением платежеспособности населения в связи с негативными последствиями для экономики пандемии короновируса и более широким принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности физического лица", - отметил партнер компании Сергей Новиков.По прогнозам специалистов, общее количество банкротных процедур физических лиц по итогам текущего года увеличится в среднем на 50-55%, то есть темпы прироста к концу 2021 года будут плавно снижаться.Компания GRM специализируется на комплексном юридическом и финансово-аналитическом сопровождении бизнеса, стратегиях оздоровления проблемных активов, их реструктуризации и последующего инвестирования.
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экономика, сергей новиков, россия
01:14 12.10.2021
 
Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян

Специалисты GRM посчитали, что количество банкротств среди россиян выросло в 1,6 раза

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза - до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании GRM.
"За девять месяцев 2021 года количество банкротных процедур составило 166,5 тысячи, тогда как в 2020 году этот показатель равнялся 104,5 тысячи, а в 2019 году 63,1 тысячи. Прирост количества процедур за девять месяцев 2021 года составил 59%", - посчитали специалисты.
При этом эксперты отмечают, что темпы прироста имеют явную тенденцию к замедлению, так за пять месяцев 2021 года годовой прирост составлял 85%, а за семь месяцев - 72%.
"Рост количества банкротств обусловлен двумя основными причинами: ухудшением платежеспособности населения в связи с негативными последствиями для экономики пандемии короновируса и более широким принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности физического лица", - отметил партнер компании Сергей Новиков.
По прогнозам специалистов, общее количество банкротных процедур физических лиц по итогам текущего года увеличится в среднем на 50-55%, то есть темпы прироста к концу 2021 года будут плавно снижаться.
Компания GRM специализируется на комплексном юридическом и финансово-аналитическом сопровождении бизнеса, стратегиях оздоровления проблемных активов, их реструктуризации и последующего инвестирования.
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