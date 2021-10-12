https://ria.ru/20211012/bankrotstvo-1754121985.html

Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян

Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян - РИА Новости, 12.10.2021

Эксперты сообщили о росте количества банкротств среди россиян

Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза - до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T01:14

2021-10-12T01:14

2021-10-12T01:14

экономика

сергей новиков

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество банкротств физических лиц в России выросло за девять месяцев текущего года в 1,6 раза - до 166,5 тысячи случаев, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании GRM.При этом эксперты отмечают, что темпы прироста имеют явную тенденцию к замедлению, так за пять месяцев 2021 года годовой прирост составлял 85%, а за семь месяцев - 72%."Рост количества банкротств обусловлен двумя основными причинами: ухудшением платежеспособности населения в связи с негативными последствиями для экономики пандемии короновируса и более широким принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента урегулирования неплатежеспособности физического лица", - отметил партнер компании Сергей Новиков.По прогнозам специалистов, общее количество банкротных процедур физических лиц по итогам текущего года увеличится в среднем на 50-55%, то есть темпы прироста к концу 2021 года будут плавно снижаться.Компания GRM специализируется на комплексном юридическом и финансово-аналитическом сопровождении бизнеса, стратегиях оздоровления проблемных активов, их реструктуризации и последующего инвестирования.

https://ria.ru/20211002/vklady-1752759423.html

россия

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2021

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экономика, сергей новиков, россия