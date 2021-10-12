https://ria.ru/20211012/aziya-1754133636.html

Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии

Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии - РИА Новости, 12.10.2021

Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии

НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:59

2021-10-12T08:59

2021-10-12T10:18

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НУР-СУЛТАН, 12 окт — РИА Новости. НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам главы ведомства, НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов."Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана", — добавил Лавров.В августе боевики движения "Талибан"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили власть в республике. Параллельно с этим США выводили из Афганистана свой контингент: в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211008/afganistan-1753666379.html

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политика, азия, афганистан, нато, сергей лавров, талибан, юго-восточная азия, россия, мохаммад хасан ахунд