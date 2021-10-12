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Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии
Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии - РИА Новости, 12.10.2021
Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии
НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:59
2021-10-12T10:18
политика
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афганистан
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сергей лавров
талибан
юго-восточная азия
россия
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НУР-СУЛТАН, 12 окт — РИА Новости. НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам главы ведомства, НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов."Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана", — добавил Лавров.В августе боевики движения "Талибан"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили власть в республике. Параллельно с этим США выводили из Афганистана свой контингент: в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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политика, азия, афганистан, нато, сергей лавров, талибан, юго-восточная азия, россия, мохаммад хасан ахунд
08:59 12.10.2021 (обновлено: 10:18 12.10.2021)
 
Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии

Глава МИД Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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НУР-СУЛТАН, 12 окт — РИА Новости. НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", — сказал он, выступая на встрече глав МИД стран участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам главы ведомства, НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов.
"Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана", — добавил Лавров.
В августе боевики движения "Талибан"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили власть в республике. Параллельно с этим США выводили из Афганистана свой контингент: в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 13:13Захват власти в Афганистане талибами
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