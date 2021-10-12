08:59 12.10.2021 (обновлено: 10:18 12.10.2021)
Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии
Глава МИД Лавров заявил о попытках США "разогреть" обстановку в Азии
НУР-СУЛТАН, 12 окт — РИА Новости. НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", — сказал он, выступая на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По словам главы ведомства, НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов.
"Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана", — добавил Лавров.
В августе боевики движения "Талибан"* провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили власть в республике. Параллельно с этим США выводили из Афганистана свой контингент: в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.