https://ria.ru/20211012/aksenov-1754142223.html

Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы

Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы - РИА Новости, 12.10.2021

Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы

Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:06

2021-10-12T10:06

2021-10-12T10:06

политика

республика крым

госдума рф

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы.Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится во вторник."Это очень важное событие в политической жизни нашей страны… Желаю депутатскому корпусу успешной и плодотворной работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым в новой Госдуме представляют опытные и ответственные политики, настоящие профессионалы и патриоты.

https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html

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политика, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик), россия