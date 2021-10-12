Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/aksenov-1754142223.html
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы - РИА Новости, 12.10.2021
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы
Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:06
2021-10-12T10:06
политика
республика крым
госдума рф
сергей аксенов (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601518296_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_022af590f5124f70fc4b14a7ba6e7a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы.Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится во вторник."Это очень важное событие в политической жизни нашей страны… Желаю депутатскому корпусу успешной и плодотворной работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым в новой Госдуме представляют опытные и ответственные политики, настоящие профессионалы и патриоты.
https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601518296_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_50ce164321647b529a31a54b4c80a9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик), россия
10:06 12.10.2021
 
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы

Глава Крыма Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы.
Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится во вторник.
"Это очень важное событие в политической жизни нашей страны… Желаю депутатскому корпусу успешной и плодотворной работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, Крым в новой Госдуме представляют опытные и ответственные политики, настоящие профессионалы и патриоты.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 22:57
Аксенов рассказал о своих ошибках на посту главы Крыма
 
ПолитикаРеспублика КрымГосдума РФСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
02:31Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове
Лента новостейМолния