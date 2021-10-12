https://ria.ru/20211012/aksenov-1754142223.html
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы - РИА Новости, 12.10.2021
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы
Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:06
2021-10-12T10:06
2021-10-12T10:06
политика
республика крым
госдума рф
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал новому составу Государственной Думы РФ успешной и плодотворной работы.Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится во вторник."Это очень важное событие в политической жизни нашей страны… Желаю депутатскому корпусу успешной и плодотворной работы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Крым в новой Госдуме представляют опытные и ответственные политики, настоящие профессионалы и патриоты.
https://ria.ru/20210908/aksenov-1749266424.html
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политика, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик), россия
Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы
Глава Крыма Аксенов пожелал новому составу Госдумы плодотворной работы