Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии
МИД Британии: страны G20 согласились, что судить о талибах надо по действиям, не по словам
© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Страны G20 согласились, что должны судить о талибах (движение "Талибан"*) по их действиям, а не по словам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам виртуальной встречи по Афганистану.
"Обсудили с партнерами по G20 необходимость коллективно отреагировать на ситуацию в Афганистане: не допустить, чтобы Афганистан снова стал плацдармом для терроризма, сохранить региональную стабильность, защитить прогресс в области прав человека. Мы все согласились, что должны судить о талибах по их действиям, а не по словам", - написала Трасс в Twitter.
I spoke to G20 partners on the need to respond collectively on Afghanistan to:— Liz Truss (@trussliz) October 12, 2021
🛑 Prevent Afghanistan again becoming a base for terrorism
🌏 Preserve regional stability
🔒 Protect progress on human rights
We all agreed we must judge the Taliban on their actions, not words. pic.twitter.com/VikDZ9QDsm
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.