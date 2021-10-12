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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/afganistan-1754245398.html
Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии
Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии - РИА Новости, 12.10.2021
Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии
Страны G20 согласились, что должны судить о талибах (движение "Талибан"*) по их действиям, а не по словам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:34
2021-10-12T17:34
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
большая двадцатка
россия
мохаммад хасан ахунд
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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Страны G20 согласились, что должны судить о талибах (движение "Талибан"*) по их действиям, а не по словам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам виртуальной встречи по Афганистану."Обсудили с партнерами по G20 необходимость коллективно отреагировать на ситуацию в Афганистане: не допустить, чтобы Афганистан снова стал плацдармом для терроризма, сохранить региональную стабильность, защитить прогресс в области прав человека. Мы все согласились, что должны судить о талибах по их действиям, а не по словам", - написала Трасс в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, большая двадцатка, россия, мохаммад хасан ахунд
17:34 12.10.2021
 
Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии

МИД Британии: страны G20 согласились, что судить о талибах надо по действиям, не по словам

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы в провинции Панджшер
Талибы в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Страны G20 согласились, что должны судить о талибах (движение "Талибан"*) по их действиям, а не по словам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам виртуальной встречи по Афганистану.
"Обсудили с партнерами по G20 необходимость коллективно отреагировать на ситуацию в Афганистане: не допустить, чтобы Афганистан снова стал плацдармом для терроризма, сохранить региональную стабильность, защитить прогресс в области прав человека. Мы все согласились, что должны судить о талибах по их действиям, а не по словам", - написала Трасс в Twitter.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Продавец на птичьем рынке в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
17:24Захват власти в Афганистане талибами
Лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанБольшая двадцаткаРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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