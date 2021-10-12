https://ria.ru/20211012/afganistan-1754245398.html

Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии

Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии - РИА Новости, 12.10.2021

Судить о талибах надо по действиям, заявили в МИД Британии

Страны G20 согласились, что должны судить о талибах (движение "Талибан"*) по их действиям, а не по словам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:34

2021-10-12T17:34

2021-10-12T17:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

большая двадцатка

россия

мохаммад хасан ахунд

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ЛОНДОН, 12 окт - РИА Новости. Страны G20 согласились, что должны судить о талибах (движение "Талибан"*) по их действиям, а не по словам, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс по итогам виртуальной встречи по Афганистану."Обсудили с партнерами по G20 необходимость коллективно отреагировать на ситуацию в Афганистане: не допустить, чтобы Афганистан снова стал плацдармом для терроризма, сохранить региональную стабильность, защитить прогресс в области прав человека. Мы все согласились, что должны судить о талибах по их действиям, а не по словам", - написала Трасс в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211012/pomosch-1754242406.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, большая двадцатка, россия, мохаммад хасан ахунд