https://ria.ru/20211012/afganistan-1754227223.html
Главы МИД России и Индии обсудили Афганистан
Главы МИД России и Индии обсудили Афганистан - РИА Новости, 12.10.2021
Главы МИД России и Индии обсудили Афганистан
Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар обсудили ситуацию в Афганистане, сообщило российское внешнеполитическое... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:21
2021-10-12T16:21
2021-10-12T16:21
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар обсудили ситуацию в Афганистане, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Согласно заявлению, краткая встреча двух министров состоялась 12 октября в Нур-Султане "на полях" переговоров глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии."Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международные и региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено сотрудничеству в ШОС и в формате РИК", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию российско-индийских контактов на всех уровнях.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211012/lavrov-1754165896.html
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в мире, оон, талибан, азия, шос, сергей лавров, нур-султан, субраманиам джайшанкар, россия, мохаммад хасан ахунд
Главы МИД России и Индии обсудили Афганистан
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию в Афганистане