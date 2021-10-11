https://ria.ru/20211011/zhena-1754032740.html
Житель Нижегородской области из-за ссоры застрелил жену
Житель Нижегородской области из-за ссоры застрелил жену - РИА Новости, 11.10.2021
Житель Нижегородской области из-за ссоры застрелил жену
Семейная ссора завершилась убийством и попыткой суицида в деревне в Нижегородской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:08
2021-10-11T15:08
2021-10-11T15:15
происшествия
нижегородская область
тоншаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Семейная ссора завершилась убийством и попыткой суицида в деревне в Нижегородской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 8 октября в доме деревни Ошары Тоншаевского района в ходе семейной ссоры нетрезвый подозреваемый произвел выстрел из ружья марки "ИЖ-58" в свою сожительницу. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась. После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью. Он госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы."Как установили следователи СК, у подозреваемого не было законных оснований для хранения огнестрельного оружия. А мотивом ссоры между фигурантами стало пристрастие мужчины к употреблению алкогольных напитков", - говорится в сообщении СУСК.В ходе расследования уголовного дела действиям подозреваемого будет дана юридическая оценка как по статье 105 УК РФ (убийство), так и по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение или ношение оружия).
https://ria.ru/20211011/ubiystvo-1753981750.html
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происшествия, нижегородская область, тоншаевский район, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
15:08 11.10.2021 (обновлено: 15:15 11.10.2021)
Житель Нижегородской области из-за ссоры застрелил жену
Житель Нижегородской области застрелил жену из ружья и пытался покончить с жизнью