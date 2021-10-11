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У побережья Аляски произошло землетрясение
У побережья Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 11.10.2021
У побережья Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:23
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происшествия
аляска
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 09.10 по времени UTC (12.10 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 114 километрах к востоку от города Чигник. Очаг залегал на глубине 46 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20211009/zemletryasenie-1753804034.html
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происшествия, аляска
12:23 11.10.2021 (обновлено: 12:35 11.10.2021)
 
У побережья Аляски произошло землетрясение

У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,5

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 09.10 по времени UTC (12.10 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 114 километрах к востоку от города Чигник. Очаг залегал на глубине 46 километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 13:09
На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
 
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