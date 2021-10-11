https://ria.ru/20211011/zemletryasenie-1753987536.html
У побережья Аляски произошло землетрясение
У побережья Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 11.10.2021
У побережья Аляски произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:23
2021-10-11T12:23
2021-10-11T12:35
происшествия
аляска
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 09.10 по времени UTC (12.10 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 114 километрах к востоку от города Чигник. Очаг залегал на глубине 46 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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происшествия, аляска
12:23 11.10.2021 (обновлено: 12:35 11.10.2021)
У побережья Аляски произошло землетрясение
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,5