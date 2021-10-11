https://ria.ru/20211011/zemletryasenie-1753987536.html

У побережья Аляски произошло землетрясение

У побережья Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 11.10.2021

У побережья Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:23

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происшествия

аляска

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 09.10 по времени UTC (12.10 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 114 километрах к востоку от города Чигник. Очаг залегал на глубине 46 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20211009/zemletryasenie-1753804034.html

аляска

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2021

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происшествия, аляска