https://ria.ru/20211011/zeman-1753970428.html
В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана
В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана - РИА Новости, 11.10.2021
В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана
Состояние госпитализированного в воскресенье президента Чехии 77-летнего Милоша Земана стабильное, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:14
2021-10-11T11:14
2021-10-11T11:14
в мире
чехия
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002550_0:71:3110:1820_1920x0_80_0_0_2173a6c2e1f14eb38202af4682392777.jpg
ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Состояние госпитализированного в воскресенье президента Чехии 77-летнего Милоша Земана стабильное, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится президент, Итка Зинке.Сразу по окончании встречи утром в воскресенье с премьером Андреем Бабишем президент Земан был госпитализирован в ЦВГ. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, по прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что Земан просто спал.Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщил на брифинге, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.Позднее сетевое издание MfD со ссылкой на свои источники в ЦВГ сообщило, что врачам удалось стабилизировать состояние Земана, а его лечение, по прогнозам медиков, может занять около трех недель.Ранее Земан был экстренно госпитализирован в ЦВГ 14 сентября и пробыл здесь восемь дней, причем его пресс-служба долгое время ничего не сообщала об этом. Затем на сайте Пражского града появилась информация, что врачи провели тщательное медобследование президента: компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Согласно сообщению пресс-службы, данное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента. Ранее стало известно, что Земан страдает невропатией, в связи с чем он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752947830.html
https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002550_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_284ae5d5fe13007869382f40bab967cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, милош земан
В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана
Состояние госпитализированного президента Чехии Земана стабилизировалось
ПРАГА, 11 окт – РИА Новости.
Состояние госпитализированного в воскресенье президента Чехии
77-летнего Милоша Земана
стабильное, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге
, в котором находится президент, Итка Зинке.
"Состояние госпитализированного в ЦВГ президента республики Милоша Земана стабилизированное", - сказала Зинке.
Сразу по окончании встречи утром в воскресенье с премьером Андреем Бабишем президент Земан был госпитализирован в ЦВГ. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, по прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что Земан просто спал.
Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщил на брифинге, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.
Позднее сетевое издание MfD со ссылкой на свои источники в ЦВГ сообщило, что врачам удалось стабилизировать состояние Земана, а его лечение, по прогнозам медиков, может занять около трех недель.
Ранее Земан был экстренно госпитализирован в ЦВГ 14 сентября и пробыл здесь восемь дней, причем его пресс-служба долгое время ничего не сообщала об этом. Затем на сайте Пражского града появилась информация, что врачи провели тщательное медобследование президента: компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Согласно сообщению пресс-службы, данное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента. Ранее стало известно, что Земан страдает невропатией, в связи с чем он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.
Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.