https://ria.ru/20211011/zeman-1753970428.html

В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана

В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана - РИА Новости, 11.10.2021

В Чехии рассказали о состоянии госпитализированного Земана

Состояние госпитализированного в воскресенье президента Чехии 77-летнего Милоша Земана стабильное, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:14

2021-10-11T11:14

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в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 11 окт – РИА Новости. Состояние госпитализированного в воскресенье президента Чехии 77-летнего Милоша Земана стабильное, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится президент, Итка Зинке.Сразу по окончании встречи утром в воскресенье с премьером Андреем Бабишем президент Земан был госпитализирован в ЦВГ. Судя по видеосъемке сетевого издания Novinky, по прибытии в ЦВГ Земан находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что Земан просто спал.Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщил на брифинге, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. О диагнозе Земана профессор отказался сообщить без согласия пациента.Позднее сетевое издание MfD со ссылкой на свои источники в ЦВГ сообщило, что врачам удалось стабилизировать состояние Земана, а его лечение, по прогнозам медиков, может занять около трех недель.Ранее Земан был экстренно госпитализирован в ЦВГ 14 сентября и пробыл здесь восемь дней, причем его пресс-служба долгое время ничего не сообщала об этом. Затем на сайте Пражского града появилась информация, что врачи провели тщательное медобследование президента: компьютерную томографию, УЗИ, взяли кровь для анализа. Согласно сообщению пресс-службы, данное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента. Ранее стало известно, что Земан страдает невропатией, в связи с чем он с весны этого года передвигается в инвалидной коляске.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.

https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752947830.html

https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан