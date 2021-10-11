https://ria.ru/20211011/zelenskiy-1753957991.html

Климкин заявил, что встреча с Путиным поставит Зеленского "на шпагат"

Климкин заявил, что встреча с Путиным поставит Зеленского "на шпагат" - РИА Новости, 11.10.2021

Климкин заявил, что встреча с Путиным поставит Зеленского "на шпагат"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным поставит украинского президента... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:10

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным поставит украинского президента Владимира Зеленского "в шпагат", поскольку переговорная позиция РФ сейчас очень сильна.Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин никогда не был против встречи с Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет."Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине… Путин будет встречаться с Зеленским, только если получит от этого выгоду и позитив, возможности сделать Украину более зависимой. Например, в смысле энергетики, в смысле газовых поставок, в смысле поставок электроэнергии", - цитирует Климкина интернет-издание "Обозреватель".Он также считает, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна. "Сейчас рекордные цены на газ, Путин прекрасно понимает, что он в сильной позиции. Поэтому Зеленскому разговаривать с ним будет очень-очень непросто", – сказал экс-министр.Климкин посоветовал Зеленскому сделать определенные шаги перед тем, как ехать на встречу с Путиным. "Я бы ему советовал, во-первых, согласовать позицию с обществом, с украинцами, чтобы это была открытая позиция, а во-вторых, с нашими партнерами, в первую очередь с американцами. Тогда он выйдет на встречу с Путиным с сильной позицией… Если такая встреча свяжет руки Путину и отберет у него маневр, ну окей. Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство", - считает экс-министр.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах РФ сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Всего в списке якобы было представлено 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что Зеленский готов встретиться с Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Украины и РФ исчезнут вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

https://ria.ru/20211006/ukraina-1753412393.html

https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752981230.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, павел климкин, россия