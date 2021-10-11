https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

"Будем их резать". Миллионы граждан Украины записали в "агенты Кремля"

"Будем их резать". Миллионы граждан Украины записали в "агенты Кремля" - РИА Новости, 11.10.2021

"Будем их резать". Миллионы граждан Украины записали в "агенты Кремля"

Меньше слов — больше дела. Украинские националисты анонсировали масштабный удар по "агентам Кремля"— так они называют верующих канонической Украинской... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:07

религия

львовская область

винницкая область

петр порошенко

правый сектор

украинская православная церковь

московский патриархат

епифаний думенко

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Олег Налисник. Меньше слов — больше дела. Украинские националисты анонсировали масштабный удар по "агентам Кремля"— так они называют верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Причем на этот раз атаковать будут не только общины, но и их меценатов. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.Насильственные захватыГлава украинских раскольников Епифаний Думенко на днях выступил с пафосной речью о величии возглавляемой им структуры. Правда, в камерной обстановке: всего перед парой десятков священников и мирян в селе Ворзель под Киевом."Борьба продолжается, ведь самозваные "старшие братья" считают, что якобы нет никакого украинского народа. <…> Мы не имеем права почивать на лаврах, — бодро вещал Думенко. — К сожалению, еще не все осознали реальность: Православная церковь Украины имеет свою каноническую территорию — и все приходы в стране относятся к ней".Речь идет о 19 тысячах православных храмов. Однако основная часть "домов Божиих" принадлежит вовсе не ПЦУ — и в голосе ее лидера звучат нотки обиды. Главной остается каноническая Украинская православная церковь с 12 тысячами общин.Епифаний назвал такое соотношение "канонической аномалией". И намекнул, что пора бы "приумножить достигнутое". То есть — отнять еще.С момента создания ПЦУ в конце 2018-го в новую структуру из УПЦ перешли около пятисот храмов. Почти 90 процентов сменили юрисдикцию в первые пару месяцев 2019-го, еще при Петре Порошенко — он один из авторов автокефального проекта. После смены власти той же весной процесс замедлился.А присоединяли храмы к детищу экс-президента, как правило, против воли прихожан. Добровольно вступили лишь несколько десятков общин. Большинство перерегистрировали чиновники — без ведома верующих.Насильно отняли в 144 случаях. Последний произошел в начале сентября: в деревне Красноселка Винницкой области в местный храм ворвались раскольники в сопровождении полиции. Прихожан выгнали, угрожая расправой.Двумя месяцами ранее в селе Вербовец, что неподалеку, храм захватывали не полицейские, а радикалы. Они вломились сразу после воскресной службы, с заточенной арматурой и дубинками в руках. Мирян выгнали, а священнику сорвали с груди крест, пригрозив "зарезать, как свинью".Нападавшими были члены "Правого сектора"*. Именно эта организация зачастую выступает главной ударной силой раскольников. Атаковать храмы радикалы начали еще в 2014-м, через несколько месяцев после Евромайдана."В вопросе помощи переходу общин из Московского патриархата у нас есть серьезные достижения. С 2014-го около пятидесяти общин получили от нас поддержку в противостоянии с церковью оккупанта (так националисты именуют УПЦ. — Прим. ред.)", — публично признался один из лидеров "Правого сектора"* Василий Лабайчук."Удар по экономике"Таким заявлением радикал выставил деятелей ПЦУ в неприглядном свете. Те ведь постоянно убеждали общественность: общины канонической Церкви переходят в их структуру "абсолютно добровольно"."Мы хотим, чтобы он (полный переход храмов УПЦ. — Прим. ред.) состоялся мирно и основывался на любви и взаимопонимании. Поэтому мы не ставим временных рамок. Мы должны заложить правильные духовные основы. В отличие от тех, кто враждебен к нам, мы обязаны забыть все споры. Как христиане простить, открыть объятия и сказать, что отныне мы готовы мирно строить наше общее будущее", — уверял три года назад Епифаний Думенко.На деле вместо "братской любви" верующие получили дубинками по голове от радикалов, которые и не думают останавливаться. Лабайчук призвал единомышленников решительно атаковать прихожан УПЦ."Настало время, чтобы украинцы нанесли очередные удары по московской пятой колонне, по их агентуре, — сказал националист. — А особенно — что для них болезненно — по церкви Московского патриархата и по их финансово-экономическим потугам".Судя по последней фразе, "нацики" должны сменить тактику и атаковать теперь не только храмы, но и бизнесменов, "замешанных в поддержке москалей". То есть материально помогающих приходам.Прежде всего речь идет об общинах, потерявших храмы. Вопреки чаяниям раскольников, после захвата "домов молитвы" верующие УПЦ не разбегаются. Взамен утраченного здания они строят новое. Это привело к статистическому парадоксу: раскольническая ПЦУ за 2020-й приросла лишь несколькими общинами (и то отнятыми у православных), а каноническая Церковь, несмотря на гонения, — парой десятков. А все потому, что желающих помочь ей на Украине предостаточно.И теперь именно на меценатов нацелились радикалы. "Правый сектор"* уже провел несколько акций — в частности, заблокировал одну из заправок во Львовской области, которая принадлежит бизнесмену Андрею Бибе. Он пожертвовал деньги на строительство десяти храмов УПЦ в регионе."Ради устрашения"Тем самым радикалы четко дали понять: под ударом практически каждый. Черную метку они готовы выдать не только тем, кто ходит в храмы УПЦ, — а это большинство украинцев. Но и тем, кто жертвует, причем неважно сколько.Все это может вылиться в повсеместное рейдерство: отнимут не только церковь, но и личное имущество прихожан. Как отмечает источник агентства в националистических кругах, ни для кого не секрет, что с помощью радикалов нередко решают "проблемы в бизнесе". Не зря ведь громкое заявление "Правого сектора"* прозвучало в разгар борьбы Киева с олигархами.Пострадают же от этого простые украинцы. Прежде всего — православные. "Это не что иное, как акт запугивания. С самого начала церковного раскола, с 1990-х, самосвяты используют националистов для устрашения. Особенно тех, кто в храм заходит время от времени. Расчет таков: выдавить каноническую УПЦ с территории страны и не оставить альтернативы", — объясняет украинский религиовед Алексей Смирнов.Примечательно, что о масштабной атаке на храмы и спонсоров заговорили именно сейчас, когда стало понятно, что раскольническая ПЦУ очень слаба. Ей не удалось привлечь на свою сторону большинство украинцев. Не помог даже визит патриарха Варфоломея в августе — именно он выдал томос самосвятам."Захваченные у верующих храмы все так же пустуют, — отмечает эксперт. — Поэтому раскольники обратились к крайнему, но уже проверенному способу — подключить радикалов".Это, по его словам, доказывает, что поддерживаемая властями "новая церковь" совсем не влиятельная. И ее очередная авантюра — запугивание верующих — лишь усугубит и без того непростую обстановку в стране.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20211006/mitropolit-1753313606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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львовская область, винницкая область, петр порошенко, правый сектор, украинская православная церковь, московский патриархат, епифаний думенко, россия