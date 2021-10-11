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Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе

Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе - РИА Новости, 11.10.2021

Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе

15 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Действующего главы Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктора Кремлина ВИКРАМАСИНГХЕ.

2021-10-11T13:27

2021-10-11T13:27

2021-10-11T13:27

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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о влиянии пандемии COVID-19 на структуру питания населения в мире и количество потребляемого алкоголя и табака, а также о рисках осложнений после болезни.Почему сердечно-сосудистые заболевания до сих пор занимают первое место среди причин смертности в мире? Какие неинфекционные заболевания представляют наибольшую опасность в период пандемии? Каковы основные меры их профилактики?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы