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Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе
Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе - РИА Новости, 11.10.2021
Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе
15 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Действующего главы Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктора Кремлина ВИКРАМАСИНГХЕ.
2021-10-11T13:27
2021-10-11T13:27
2021-10-11T13:27
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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о влиянии пандемии COVID-19 на структуру питания населения в мире и количество потребляемого алкоголя и табака, а также о рисках осложнений после болезни.Почему сердечно-сосудистые заболевания до сих пор занимают первое место среди причин смертности в мире? Какие неинфекционные заболевания представляют наибольшую опасность в период пандемии? Каковы основные меры их профилактики?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция представителя ВОЗ Кремлина Викрамасингхе
15 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Действующего главы Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, доктора Кремлина ВИКРАМАСИНГХЕ.