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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html
Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года
Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года - РИА Новости, 11.10.2021
Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года
Вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года, над этим ведется активная работа, клинические испытания идут благополучно, сообщила главный... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:14
2021-10-11T19:05
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
марьяна лысенко
распространение коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года, над этим ведется активная работа, клинические испытания идут благополучно, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.В Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Исследование началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год, дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц."Пока нет, над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной", - сообщила Лысенко, говоря о вакцинации детей.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко
18:14 11.10.2021 (обновлено: 19:05 11.10.2021)
 
Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

Главврач больницы в Москве Лысенко: вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года, над этим ведется активная работа, клинические испытания идут благополучно, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.
В Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Исследование началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год, дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц.
"Пока нет, над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной", - сообщила Лысенко, говоря о вакцинации детей.
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Марьяна Лысенко
 
 
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