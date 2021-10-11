https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754080082.html

Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года - РИА Новости, 11.10.2021

Вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года, над этим ведется активная работа, клинические испытания идут благополучно, сообщила главный... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:14

2021-10-11T18:14

2021-10-11T19:05

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

марьяна лысенко

распространение коронавируса

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года, над этим ведется активная работа, клинические испытания идут благополучно, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.В Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Исследование началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год, дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц."Пока нет, над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января месяца уже стартует. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, уже выйдет Гамалеи, по крайней мере, с детской вакциной", - сообщила Лысенко, говоря о вакцинации детей.

https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, марьяна лысенко