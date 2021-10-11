https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753978957.html

Исследование показало, насколько прививка снижает риск смерти при COVID-19

Исследование показало, насколько прививка снижает риск смерти при COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

Исследование показало, насколько прививка снижает риск смерти при COVID-19

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и летального исхода среди людей старше 50 лет на 90 процентов, об этом свидетельствует исследование... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:47

2021-10-11T11:47

2021-10-11T12:51

распространение коронавируса

франция

astrazeneca

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и летального исхода среди людей старше 50 лет на 90 процентов, об этом свидетельствует исследование французской научно-исследовательской группы Epi-Phare.Как сообщает Franceinfo, ученые сравнили данные о состоянии здоровья 11 миллионов человек этой возрастной группы, привитых от коронавируса, с данными 11 миллионов их сверстников, которые не были вакцинированы. Информацию собирали за в период с декабря 2020 года по 20 июля нынешнего года. При этом в первую группу вошли только пациенты, которым делали инъекции препаратов, одобренных в ЕС: Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca.Исследователи установили, что с 14 дня после введения второй дозы вакцины привитым риск госпитализации снизился более, чем на 90%.Кроме того, они пришли к выводу, что вакцинация также эффективна при заболеваемости вариантом коронавируса "дельта". Это исследование проводилось с 20 июня по 20 июля — в этот период во Франции сильно увеличилось количество госпитализированных.В этот период эффективность прививки составила 84% в группе лиц старше 75 лет и 92% среди лиц в возрасте от 50 до 75 лет.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753983474.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, astrazeneca , коронавирус covid-19