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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753971349.html
В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19
В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, ЖКХ и общепите, вводится в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:17
2021-10-11T12:51
распространение коронавируса
общество
новгородская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, ЖКХ и общепите, вводится в Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Сегодня выйдет постановление главного санитарного врача, с завтрашнего дня оно начнет действовать по обязательной вакцинации (определенных групп населения – ред.)", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".Как пояснила на заседании представитель областного управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация охватит представителей таких сфер, как торговля, общепит, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита и образование, а также оказание услуг населению.QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта вводятся в Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации."Все объекты, как то крытые стадионы, ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы – ред.), фитнес-центры, спортивные клубы, библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, объекты общественного питания – доступ только по QR-коду… Это код, который появляется либо у тех, кто вакцинирован… либо переболел (коронавирусом)", - сказал Никитин на заседании оперштаба.По его словам, также в регионе приостанавливается диспансеризация и проведение массовых развлекательных мероприятий. "Мы закрываем все культурно-развлекательные мероприятия, в том числе и посвященные дням образования населенных пунктов", - уточнил новгородский губернатор.Соответствующие изменения в указ губернатора, регламентирующий ограничения по коронавирусу, будут внесены в ближайшее время.
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общество, новгородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:17 11.10.2021 (обновлено: 12:51 11.10.2021)
 
В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19

В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию для отдельных профессий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, ЖКХ и общепите, вводится в Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
"Сегодня выйдет постановление главного санитарного врача, с завтрашнего дня оно начнет действовать по обязательной вакцинации (определенных групп населения – ред.)", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".
Как пояснила на заседании представитель областного управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация охватит представителей таких сфер, как торговля, общепит, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита и образование, а также оказание услуг населению.
QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта вводятся в Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
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"Все объекты, как то крытые стадионы, ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы – ред.), фитнес-центры, спортивные клубы, библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, объекты общественного питания – доступ только по QR-коду… Это код, который появляется либо у тех, кто вакцинирован… либо переболел (коронавирусом)", - сказал Никитин на заседании оперштаба.
По его словам, также в регионе приостанавливается диспансеризация и проведение массовых развлекательных мероприятий. "Мы закрываем все культурно-развлекательные мероприятия, в том числе и посвященные дням образования населенных пунктов", - уточнил новгородский губернатор.
Соответствующие изменения в указ губернатора, регламентирующий ограничения по коронавирусу, будут внесены в ближайшее время.
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