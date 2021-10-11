https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753971349.html

В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19

В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В Новгородской области ужесточили ограничения по COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, ЖКХ и общепите, вводится в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:17

2021-10-11T11:17

2021-10-11T12:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, ЖКХ и общепите, вводится в Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидситуации, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."Сегодня выйдет постановление главного санитарного врача, с завтрашнего дня оно начнет действовать по обязательной вакцинации (определенных групп населения – ред.)", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".Как пояснила на заседании представитель областного управления Роспотребнадзора, обязательная вакцинация охватит представителей таких сфер, как торговля, общепит, транспорт, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита и образование, а также оказание услуг населению.QR-коды для доступа в кафе, рестораны, а также учреждения культуры и спорта вводятся в Новгородской области на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации."Все объекты, как то крытые стадионы, ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы – ред.), фитнес-центры, спортивные клубы, библиотеки, музеи, кинотеатры, театры, объекты общественного питания – доступ только по QR-коду… Это код, который появляется либо у тех, кто вакцинирован… либо переболел (коронавирусом)", - сказал Никитин на заседании оперштаба.По его словам, также в регионе приостанавливается диспансеризация и проведение массовых развлекательных мероприятий. "Мы закрываем все культурно-развлекательные мероприятия, в том числе и посвященные дням образования населенных пунктов", - уточнил новгородский губернатор.Соответствующие изменения в указ губернатора, регламентирующий ограничения по коронавирусу, будут внесены в ближайшее время.

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753970102.html

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общество, новгородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии