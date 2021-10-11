https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753970102.html
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации
Список работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Республике Алтай, в него вошли сотрудники производств, транспорта, кинотеатров,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:13
2021-10-11T11:13
2021-10-11T11:14
распространение коронавируса
общество
вакцинация
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Список работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Республике Алтай, в него вошли сотрудники производств, транспорта, кинотеатров, сферы культуры, доставщики еды, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Леонида Щучинова."Постановляю: внести изменения в постановление от 26.06.2021 №34 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показателям на территории Республики Алтай… подпункт 1.1 дополнить разделами: производства… доставки товаров и продуктов питания… транспортной инфраструктуры, культуры и искусства, организации показов кинофильмов в кинотеатрах", - говорится в постановлении.Также прививки необходимо поставить сотрудникам управляющих компаний, сферы добычи сырья, организаторам различных мероприятий. Щучинов приказывает в срок до 1 декабря привить не менее 80% взрослого населения региона.По данным на понедельник, в Республике Алтай за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом, 414 человек скончались. За все время выявили около 22 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211005/pooschrenie-1753201942.html
республика алтай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, республика алтай, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:13 11.10.2021 (обновлено: 11:14 11.10.2021)
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации
На Алтае сотрудников транспорта и сферы культуры обязали вакцинироваться от COVID-19