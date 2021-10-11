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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753970102.html
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации - РИА Новости, 11.10.2021
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации
Список работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Республике Алтай, в него вошли сотрудники производств, транспорта, кинотеатров,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:13
2021-10-11T11:14
распространение коронавируса
общество
вакцинация
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Список работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Республике Алтай, в него вошли сотрудники производств, транспорта, кинотеатров, сферы культуры, доставщики еды, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Леонида Щучинова."Постановляю: внести изменения в постановление от 26.06.2021 №34 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показателям на территории Республики Алтай… подпункт 1.1 дополнить разделами: производства… доставки товаров и продуктов питания… транспортной инфраструктуры, культуры и искусства, организации показов кинофильмов в кинотеатрах", - говорится в постановлении.Также прививки необходимо поставить сотрудникам управляющих компаний, сферы добычи сырья, организаторам различных мероприятий. Щучинов приказывает в срок до 1 декабря привить не менее 80% взрослого населения региона.По данным на понедельник, в Республике Алтай за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом, 414 человек скончались. За все время выявили около 22 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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общество, вакцинация, республика алтай, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:13 11.10.2021 (обновлено: 11:14 11.10.2021)
 
На Алтае расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации

На Алтае сотрудников транспорта и сферы культуры обязали вакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Список работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, расширили в Республике Алтай, в него вошли сотрудники производств, транспорта, кинотеатров, сферы культуры, доставщики еды, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Леонида Щучинова.
"Постановляю: внести изменения в постановление от 26.06.2021 №34 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показателям на территории Республики Алтай… подпункт 1.1 дополнить разделами: производства… доставки товаров и продуктов питания… транспортной инфраструктуры, культуры и искусства, организации показов кинофильмов в кинотеатрах", - говорится в постановлении.
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Также прививки необходимо поставить сотрудникам управляющих компаний, сферы добычи сырья, организаторам различных мероприятий. Щучинов приказывает в срок до 1 декабря привить не менее 80% взрослого населения региона.
По данным на понедельник, в Республике Алтай за сутки выявили 30 заразившихся коронавирусом, 414 человек скончались. За все время выявили около 22 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияРеспублика АлтайЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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