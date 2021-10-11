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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753962585.html
В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 11.10.2021
В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация от коронавируса для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:32
2021-10-11T10:32
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта стартовала в Чувашии с 11 октября, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Чувашии."Для стабилизации эпидемиологической обстановки документом устанавливаются требования к проведению с 11 октября 2021 года профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте от 18 лет и старше, которые выполняют определенные виды работ и оказывают услуги населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что обязательной вакцинации подлежат сотрудники организаций, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере торговли и на предприятиях общепита, в салонах красоты, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах и бассейнах, а также в сфере бытовых услуг, клиентских подразделениях банков и услуг почтовой связи, в сфере гостиничных услуг, в сфере услуг общественного транспорта и такси, в сфере ЖКХ и энергетики, в МФЦ и центрах занятости, в детских игровых комнатах, в кинотеатрах и театрах, в музеях, выставочных залах и библиотеках.Кроме этого, требование об обязательной вакцинации касается государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций."Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 1 ноября 2021 года, вторым компонентом – до 1 декабря 2021 года. Привить следует не менее 80% от общей численности работников. Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим по усмотрению работодателя", - подчеркивается в сообщении.Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших коронавирусом Чувашия вводит QR-коды для посещения общепита и культурных и спортивных мероприятий с 10 октября. Получить их могут имеющие сертификат о прививках либо справку о том, что человек переболел коронавирусом в течение последнего полугода.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 34 910 случаев заражения коронавирусом, 31 528 человек выздоровели, 2 441 пациент скончался.
https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1753945312.html
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общество, чувашская республика (чувашия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:32 11.10.2021
 
В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для работников образования и здравоохранения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта стартовала в Чувашии с 11 октября, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Чувашии.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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"Для стабилизации эпидемиологической обстановки документом устанавливаются требования к проведению с 11 октября 2021 года профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте от 18 лет и старше, которые выполняют определенные виды работ и оказывают услуги населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обязательной вакцинации подлежат сотрудники организаций, работающие в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере торговли и на предприятиях общепита, в салонах красоты, массажных салонах, соляриях, банях и саунах, в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах и бассейнах, а также в сфере бытовых услуг, клиентских подразделениях банков и услуг почтовой связи, в сфере гостиничных услуг, в сфере услуг общественного транспорта и такси, в сфере ЖКХ и энергетики, в МФЦ и центрах занятости, в детских игровых комнатах, в кинотеатрах и театрах, в музеях, выставочных залах и библиотеках.
Кроме этого, требование об обязательной вакцинации касается государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.
"Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 1 ноября 2021 года, вторым компонентом – до 1 декабря 2021 года. Привить следует не менее 80% от общей численности работников. Лица, не прошедшие вакцинацию в указанные сроки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим по усмотрению работодателя", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за роста числа заболевших коронавирусом Чувашия вводит QR-коды для посещения общепита и культурных и спортивных мероприятий с 10 октября. Получить их могут имеющие сертификат о прививках либо справку о том, что человек переболел коронавирусом в течение последнего полугода.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 34 910 случаев заражения коронавирусом, 31 528 человек выздоровели, 2 441 пациент скончался.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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