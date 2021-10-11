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В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины
В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021
В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:14
2021-10-11T17:38
astrazeneca
sun
россия
в мире
технологии
борис джонсон
российский фонд прямых инвестиций
александр гинцбург
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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19 у британской AstraZeneca, сообщил телеканал Sky News.Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью британской The Sun о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.
https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754021970.html
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astrazeneca , sun, россия, в мире, технологии, борис джонсон, российский фонд прямых инвестиций, александр гинцбург, коронавирус covid-19
17:14 11.10.2021 (обновлено: 17:38 11.10.2021)
 
В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины

Пресс-секретарь Джонсона отказался комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
10 Даунинг-стрит официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19 у британской AstraZeneca, сообщил телеканал Sky News.
Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".
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"Мы крайне серьезно относимся к подобным обвинениям относительно кражи интеллектуальной собственности и совершения кибератак. Но, как вы и ожидаете, я не буду комментировать по вопросам разведслужб", - приводит слова пресс-секретаря Джонсона телеканал.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью британской The Sun о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.
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AstraZenecaSunРоссияВ миреТехнологииБорис ДжонсонРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19
 
 
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