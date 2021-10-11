https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754064677.html

В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины

В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины - РИА Новости, 11.10.2021

В Лондоне отказались комментировать материал Sun о "краже" формулы вакцины

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:14

2021-10-11T17:14

2021-10-11T17:38

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александр гинцбург

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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказался комментировать публикации о якобы краже Россией формулы вакцины от COVID-19 у британской AstraZeneca, сообщил телеканал Sky News.Газета Sun со ссылкой на источники написала, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V". Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал в своем релизе "фейком и вопиющей ложью" статью британской The Sun о "краже Россией формулы вакцины" от COVID-19 у AstraZeneca.

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754021970.html

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753997012.html

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