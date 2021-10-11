https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754057496.html

В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19

В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19

Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:46

2021-10-11T16:46

2021-10-11T16:46

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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен."Наш Консультативная группа экспертов (SAGE) 11 ноября проведет встречу, на которой рассмотрит вопросы дополнительных бустерных доз", - сказала О'Брайен на брифинге.

https://ria.ru/20211007/gintsburg-1753452921.html

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19