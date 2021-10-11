https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754057496.html
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19
Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:46
2021-10-11T16:46
2021-10-11T16:46
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1920x0_80_0_0_30743f953b79d9bc9005de436d46f64b.jpg
ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен."Наш Консультативная группа экспертов (SAGE) 11 ноября проведет встречу, на которой рассмотрит вопросы дополнительных бустерных доз", - сказала О'Брайен на брифинге.
https://ria.ru/20211007/gintsburg-1753452921.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_132:0:668:402_1920x0_80_0_0_53ba8c384cd898de074d373729376264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19
Эксперты ВОЗ 11 ноября обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19