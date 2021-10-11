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В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19
Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:46
2021-10-11T16:46
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здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен."Наш Консультативная группа экспертов (SAGE) 11 ноября проведет встречу, на которой рассмотрит вопросы дополнительных бустерных доз", - сказала О'Брайен на брифинге.
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:46 11.10.2021
 
В ВОЗ обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19

Эксперты ВОЗ 11 ноября обсудят необходимость бустерных доз вакцин от COVID-19

© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
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ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультативный комитет ВОЗ 11 ноября обсудит вопрос о необходимости бустерных доз вакцин от COVID-19, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.
"Наш Консультативная группа экспертов (SAGE) 11 ноября проведет встречу, на которой рассмотрит вопросы дополнительных бустерных доз", - сказала О'Брайен на брифинге.
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