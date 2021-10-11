https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753983474.html

Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет - РИА Новости, 11.10.2021

Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:07

2021-10-11T12:07

2021-10-11T12:39

распространение коронавируса

общество

россия

вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита), с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",- говорится в реестре.Предполагается, что в исследовании примут участие 250 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/pnevmoniya-1753887981.html

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2021

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общество, россия, вакцина "ковивак"