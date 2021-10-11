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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/vaktsina-1753983474.html
Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет - РИА Новости, 11.10.2021
Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:07
2021-10-11T12:39
распространение коронавируса
общество
россия
вакцина "ковивак"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита), с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",- говорится в реестре.Предполагается, что в исследовании примут участие 250 человек.
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общество, россия, вакцина "ковивак"
12:07 11.10.2021 (обновлено: 12:39 11.10.2021)
 
Минздрав одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

Минздрав одобрил клинические испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Тулы вакциной "КовиВак"
Вакцинация жителей Тулы вакциной КовиВак - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита), с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",- говорится в реестре.
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Вчера, 15:08В России
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Предполагается, что в исследовании примут участие 250 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияВакцина "КовиВак"
 
 
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