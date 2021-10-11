https://ria.ru/20211011/tekhnologii-1754032173.html

Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки

Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки - РИА Новости, 11.10.2021

Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки

Российским сельхозпроизводителям необходимо активнее продвигать на международных рынках отечественные агропромышленные технологии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:06

2021-10-11T15:06

2021-10-11T15:38

экономика

технологии

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754038763_0:15:3169:1798_1920x0_80_0_0_c1efd0bb1ba1b1e11e1cb2110ad7edbf.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российским сельхозпроизводителям необходимо активнее продвигать на международных рынках отечественные агропромышленные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь идет не только об экспорте самого продовольствия. Нужно активно продвигать на глобальные рынки наши современные аграрные технологии. Отмечу, что в ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции", - сказал Путин на совещании по развитию АПК в понедельник.

https://ria.ru/20211010/urozhay-1753846110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, владимир путин, россия