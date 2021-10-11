https://ria.ru/20211011/tekhnologii-1754032173.html
Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки
Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки - РИА Новости, 11.10.2021
Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки
Российским сельхозпроизводителям необходимо активнее продвигать на международных рынках отечественные агропромышленные технологии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:06
2021-10-11T15:06
2021-10-11T15:38
экономика
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российским сельхозпроизводителям необходимо активнее продвигать на международных рынках отечественные агропромышленные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Речь идет не только об экспорте самого продовольствия. Нужно активно продвигать на глобальные рынки наши современные аграрные технологии. Отмечу, что в ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьезный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции", - сказал Путин на совещании по развитию АПК в понедельник.
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экономика, технологии, владимир путин, россия
15:06 11.10.2021 (обновлено: 15:38 11.10.2021)
Путин призвал продвигать агропромышленные технологии на мировые рынки
Путин призвал продвигать российские агропромышленные технологии на международные рынки