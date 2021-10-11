https://ria.ru/20211011/tarzanka-1753948143.html

В Казахстане женщина разбилась при прыжке с тарзанки

В Казахстане женщина разбилась при прыжке с тарзанки - РИА Новости, 11.10.2021

В Казахстане женщина разбилась при прыжке с тарзанки

В Караганде женщина разбилась, прыгнув с крыши девятиэтажного здания на тарзанке; по неустановленной пока причине длина каната оказалась больше высоты строения, РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:49

2021-10-11T08:49

2021-10-11T10:24

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АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. В Караганде женщина разбилась, прыгнув с крыши девятиэтажного здания на тарзанке; по неустановленной пока причине длина каната оказалась больше высоты строения, сообщили РИА Новости в управлении здравоохранения региона.Трагедия произошла 10 октября, видео инцидента появилось в соцсетях. После прыжка она ударилась о бетонную конструкцию на земле. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, внутримозговой гематомой, отеком головного мозга и сильным травматическим шоком.Врачи провели экстренную операцию с трепанацией черепа, однако пациентка скончалась.По данным пресс-службы областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".В рамках расследования уголовного дела полицейские выясняют, имел ли организатор аттракциона лицензию, соблюдались ли правила безопасности.

https://ria.ru/20210822/attraktsion-1746757205.html

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в мире, казахстан, караганда, карагандинская область, новости - туризм