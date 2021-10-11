https://ria.ru/20211011/shkola-1754052123.html

Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах

Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах - РИА Новости, 11.10.2021

Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах после гибели подростка от удара ножом,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:26

2021-10-11T16:26

2021-10-11T17:39

происшествия

безопасность

школа

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 11 окт – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах после гибели подростка от удара ножом, сообщает пресс-служба руководителя региона.Ранее МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве."По поручению руководителя региона министерством образования и науки Дагестана создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах", – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Меликов находится на связи с правоохранительными органами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/ubiystvo-1754019008.html

махачкала

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Школьник замахивается ножом во время драки в Махачкале В соцсетях расходится видео, на которое предположительно попал момент смертельного удара ножом во время драки между махачкалинскими школьниками 2021-10-11T16:26 true PT0M03S

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происшествия, безопасность, школа, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов