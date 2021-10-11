https://ria.ru/20211011/shkola-1754052123.html
Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах
Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах - РИА Новости, 11.10.2021
Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах после гибели подростка от удара ножом,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:26
2021-10-11T16:26
2021-10-11T17:39
происшествия
безопасность
школа
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 11 окт – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах после гибели подростка от удара ножом, сообщает пресс-служба руководителя региона.Ранее МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом в ходе конфликта, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве."По поручению руководителя региона министерством образования и науки Дагестана создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах", – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Меликов находится на связи с правоохранительными органами.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/ubiystvo-1754019008.html
махачкала
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Школьник замахивается ножом во время драки в Махачкале
В соцсетях расходится видео, на которое предположительно попал момент смертельного удара ножом во время драки между махачкалинскими школьниками
2021-10-11T16:26
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, безопасность, школа, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов
16:26 11.10.2021 (обновлено: 17:39 11.10.2021)
Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах
Глава Дагестана поручил повысить уровень безопасности в школах после гибели подростка