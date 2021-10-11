https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754105555.html

Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией

Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией - РИА Новости, 11.10.2021

Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией

Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T21:37

2021-10-11T21:37

2021-10-11T21:38

оон

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ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов."Принимаемое Советом ЕС решение о расширении списка персональных санкций рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, не улучшающее жизни европейцев и не способствующее развитию добрососедских отношений ЕС и России", - заявила Ковитиди.По ее мнению, это особенно неприемлемо в условиях, когда мировая повестка требует объединения усилий для рассмотрения и решения актуальных международных проблем, в числе которых борьба с коронавирусом и климатические аномалии."Но попытка коллективного Запада приучить мир к определенным политическим процедурам, в частности санкциям, и тем самым обеспечить себе геополитическое доминирование, провалилась", - убеждена сенатор.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754094761.html

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754088331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, севастополь, республика крым, москва, владимир путин, евросоюз, ольга ковитиди, россия