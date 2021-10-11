21:37 11.10.2021 (обновлено: 21:38 11.10.2021)
Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией
Сенатор от Крыма Ковитиди: новые санкции ЕС по полуострову разрушают отношения с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов.
"Принимаемое Советом ЕС решение о расширении списка персональных санкций рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, не улучшающее жизни европейцев и не способствующее развитию добрососедских отношений ЕС и России", - заявила Ковитиди.
По ее мнению, это особенно неприемлемо в условиях, когда мировая повестка требует объединения усилий для рассмотрения и решения актуальных международных проблем, в числе которых борьба с коронавирусом и климатические аномалии.
"Но попытка коллективного Запада приучить мир к определенным политическим процедурам, в частности санкциям, и тем самым обеспечить себе геополитическое доминирование, провалилась", - убеждена сенатор.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".