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Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией
Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией - РИА Новости, 11.10.2021
Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией
Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T21:37
2021-10-11T21:38
оон
севастополь
республика крым
москва
владимир путин
евросоюз
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов."Принимаемое Советом ЕС решение о расширении списка персональных санкций рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, не улучшающее жизни европейцев и не способствующее развитию добрососедских отношений ЕС и России", - заявила Ковитиди.По ее мнению, это особенно неприемлемо в условиях, когда мировая повестка требует объединения усилий для рассмотрения и решения актуальных международных проблем, в числе которых борьба с коронавирусом и климатические аномалии."Но попытка коллективного Запада приучить мир к определенным политическим процедурам, в частности санкциям, и тем самым обеспечить себе геополитическое доминирование, провалилась", - убеждена сенатор.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754094761.html
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севастополь
республика крым
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оон, севастополь, республика крым, москва, владимир путин, евросоюз, ольга ковитиди, россия
21:37 11.10.2021 (обновлено: 21:38 11.10.2021)
 
Сенатор заявил, что санкции ЕС по Крыму разрушают отношения с Россией

Сенатор от Крыма Ковитиди: новые санкции ЕС по полуострову разрушают отношения с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
 Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расширение Евросоюзом списка персональных санкций по Крыму является заказным решением, не способствующим улучшению отношений ЕС и России, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов.
"Принимаемое Советом ЕС решение о расширении списка персональных санкций рассматривается исключительно как заказное дежурное политическое действие, не улучшающее жизни европейцев и не способствующее развитию добрососедских отношений ЕС и России", - заявила Ковитиди.
По ее мнению, это особенно неприемлемо в условиях, когда мировая повестка требует объединения усилий для рассмотрения и решения актуальных международных проблем, в числе которых борьба с коронавирусом и климатические аномалии.
"Но попытка коллективного Запада приучить мир к определенным политическим процедурам, в частности санкциям, и тем самым обеспечить себе геополитическое доминирование, провалилась", - убеждена сенатор.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 19:48
МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года) и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 18:59
Слуцкий назвал расширение санкций из-за Крыма "антироссийской инерцией"
 
ООНСевастопольРеспублика КрымМоскваВладимир ПутинЕвросоюзОльга КовитидиРоссия
 
 
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