https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754082662.html

В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"

В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением" - РИА Новости, 11.10.2021

В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"

Введение санкций в отношении отдельных граждан РФ в Крыму является "очередным бессмысленным решением" Евросоюза, и так же бессмысленно на них как-то отвечать,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:29

2021-10-11T18:29

2021-10-11T18:29

в мире

евросоюз

госдума рф

санкции в отношении россии

леонид калашников

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение санкций в отношении отдельных граждан РФ в Крыму является "очередным бессмысленным решением" Евросоюза, и так же бессмысленно на них как-то отвечать, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).По его мнению, чиновники ЕС приняли "очередное бессмысленное решение, на которое бессмысленно даже, честно говоря, и отвечать". Хотя с точки зрения "определенных знаковых дипломатических шагов" может последовать какая-то реакция со стороны РФ, не исключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211011/krym-1754059064.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html

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в мире, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид калашников, россия