В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"
Депутат Калашников назвал санкции из-за Крыма "очередным бессмысленным решением Евросоюза"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение санкций в отношении отдельных граждан РФ в Крыму является "очередным бессмысленным решением" Евросоюза, и так же бессмысленно на них как-то отвечать, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).
"Отвечать - это принято, конечно, в дипломатической практике, но отвечать дураку на какие-то его бессмысленные действия иногда бессмысленно. Было бы наивно и странно думать, что судьи, прокуроры, силовые структуры в Крыму, части Российской Федерации, будут действовать в интересах кого-либо еще, кроме своей собственной страны. Поэтому, ну что ж, вводят - на здоровье. Я сам под санкциями уже с 2014 года и, кстати говоря, тоже по Крыму", - сказал Калашников РИА Новости.
По его мнению, чиновники ЕС приняли "очередное бессмысленное решение, на которое бессмысленно даже, честно говоря, и отвечать". Хотя с точки зрения "определенных знаковых дипломатических шагов" может последовать какая-то реакция со стороны РФ, не исключил собеседник агентства.