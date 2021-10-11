Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754082662.html
В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"
В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением" - РИА Новости, 11.10.2021
В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"
Введение санкций в отношении отдельных граждан РФ в Крыму является "очередным бессмысленным решением" Евросоюза, и так же бессмысленно на них как-то отвечать,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:29
2021-10-11T18:29
в мире
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
леонид калашников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/44/1559534486_0:187:2406:1540_1920x0_80_0_0_3b0c13a4479f58bf0e563719f6b71afc.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение санкций в отношении отдельных граждан РФ в Крыму является "очередным бессмысленным решением" Евросоюза, и так же бессмысленно на них как-то отвечать, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).По его мнению, чиновники ЕС приняли "очередное бессмысленное решение, на которое бессмысленно даже, честно говоря, и отвечать". Хотя с точки зрения "определенных знаковых дипломатических шагов" может последовать какая-то реакция со стороны РФ, не исключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211011/krym-1754059064.html
https://ria.ru/20211007/gaz-1753596003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/44/1559534486_53:0:2353:1725_1920x0_80_0_0_81fcaea0d7416885fbb343dfce332c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид калашников, россия
18:29 11.10.2021
 
В Госдуме назвали санкции Евросоюза по Крыму "бессмысленным решением"

Депутат Калашников назвал санкции из-за Крыма "очередным бессмысленным решением Евросоюза"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛеонид Калашников
Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение санкций в отношении отдельных граждан РФ в Крыму является "очередным бессмысленным решением" Евросоюза, и так же бессмысленно на них как-то отвечать, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список в основном вошли лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 16:52
Джабаров не исключил зеркальных санкций из-за ограничений по Крыму в ЕС
"Отвечать - это принято, конечно, в дипломатической практике, но отвечать дураку на какие-то его бессмысленные действия иногда бессмысленно. Было бы наивно и странно думать, что судьи, прокуроры, силовые структуры в Крыму, части Российской Федерации, будут действовать в интересах кого-либо еще, кроме своей собственной страны. Поэтому, ну что ж, вводят - на здоровье. Я сам под санкциями уже с 2014 года и, кстати говоря, тоже по Крыму", - сказал Калашников РИА Новости.
По его мнению, чиновники ЕС приняли "очередное бессмысленное решение, на которое бессмысленно даже, честно говоря, и отвечать". Хотя с точки зрения "определенных знаковых дипломатических шагов" может последовать какая-то реакция со стороны РФ, не исключил собеседник агентства.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:30
В США призвали ввести санкции против России за всплеск цен на газ
 
В миреЕвросоюзГосдума РФСанкции в отношении РоссииЛеонид КалашниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния