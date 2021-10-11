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В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз
В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз - РИА Новости, 11.10.2021
В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз
Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:30
2021-10-11T22:42
украина
еврокомиссия
брюссель
мария князева
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии."Несколько недель назад в Брюсселе мы с министром (энергетики Украины Германом -ред.) Галущенко имели возможность хорошо побеседовать. Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС", - сказала еврокомиссар.Этот процесс включает в себя, среди прочего, синхронизацию электросетей, добавила она.Во вторник пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором, как ожидается, будут подняты и вопросы, связанные с энергетикой.
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украина, еврокомиссия, брюссель, мария князева
22:30 11.10.2021 (обновлено: 22:42 11.10.2021)
 
В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз

Еврокомиссар по энергетике Симсон: ЕС ждет полной интеграции энергорынка Украины в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии.
"Несколько недель назад в Брюсселе мы с министром (энергетики Украины Германом -ред.) Галущенко имели возможность хорошо побеседовать. Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС", - сказала еврокомиссар.
Этот процесс включает в себя, среди прочего, синхронизацию электросетей, добавила она.
Во вторник пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором, как ожидается, будут подняты и вопросы, связанные с энергетикой.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 19:48
МИД Украины поприветствовал новые санкции ЕС по Крыму
 
УкраинаЕврокомиссияБрюссельМария Князева
 
 
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