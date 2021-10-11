https://ria.ru/20211011/rynok-1754111511.html

В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз

В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз - РИА Новости, 11.10.2021

В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз

Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T22:30

2021-10-11T22:30

2021-10-11T22:42

украина

еврокомиссия

брюссель

мария князева

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии."Несколько недель назад в Брюсселе мы с министром (энергетики Украины Германом -ред.) Галущенко имели возможность хорошо побеседовать. Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС", - сказала еврокомиссар.Этот процесс включает в себя, среди прочего, синхронизацию электросетей, добавила она.Во вторник пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором, как ожидается, будут подняты и вопросы, связанные с энергетикой.

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754094761.html

украина

брюссель

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украина, еврокомиссия, брюссель, мария князева