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В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз
В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз - РИА Новости, 11.10.2021
В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз
Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T22:30
2021-10-11T22:30
2021-10-11T22:42
украина
еврокомиссия
брюссель
мария князева
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости, Мария Князева. Одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок союза, говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии."Несколько недель назад в Брюсселе мы с министром (энергетики Украины Германом -ред.) Галущенко имели возможность хорошо побеседовать. Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС", - сказала еврокомиссар.Этот процесс включает в себя, среди прочего, синхронизацию электросетей, добавила она.Во вторник пройдёт саммит ЕС-Украина, на котором, как ожидается, будут подняты и вопросы, связанные с энергетикой.
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украина, еврокомиссия, брюссель, мария князева
22:30 11.10.2021 (обновлено: 22:42 11.10.2021)
В ЕК заявили, что ждут полной интеграции энергорынка Украины в союз
Еврокомиссар по энергетике Симсон: ЕС ждет полной интеграции энергорынка Украины в союз