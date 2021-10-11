https://ria.ru/20211011/religiya-1753982932.html

Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ

Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ - РИА Новости, 11.10.2021

Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ

14 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная IX Международному фестивалю православных СМИ "Вера и слово". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-10-11T12:04

2021-10-11T12:04

2021-10-11T12:04

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Задать вопросУчастники:- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА;- генеральный директор телеканала "Спас" Борис КОРЧЕВНИКОВ;- главный редактор радио "Вера" Илья КУЗЬМЕНКОВ.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла IX Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово" пройдет 18-22 октября 2021 года в подмосковном пансионате "Клязьма".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы