https://ria.ru/20211011/religiya-1753982932.html
Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ
Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ - РИА Новости, 11.10.2021
Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ
14 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная IX Международному фестивалю православных СМИ "Вера и слово". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
2021-10-11T12:04
2021-10-11T12:04
2021-10-11T12:04
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753982932.jpg?1633943071
Задать вопросУчастники:- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА;- генеральный директор телеканала "Спас" Борис КОРЧЕВНИКОВ;- главный редактор радио "Вера" Илья КУЗЬМЕНКОВ.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла IX Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово" пройдет 18-22 октября 2021 года в подмосковном пансионате "Клязьма".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция о проведении фестиваля православных СМИ
14 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная IX Международному фестивалю православных СМИ "Вера и слово". Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".