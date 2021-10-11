Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/rassledovanie-1753988498.html
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале - РИА Новости, 11.10.2021
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:27
2021-10-11T12:27
происшествия
алтайский край
рубцовск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ.По предварительным данным, в сентябре медперсонал больницы в Рубцовске насильно удерживал 86-летнюю пенсионерку. Кроме того, по данным СК, ей оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья."По результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "незаконное лишение свободы человека, с применением насилия", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по данному факту.Ранее родственники женщины сообщили журналистам, что в ковидном госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон. В итоге родные забрали женщину домой.
https://ria.ru/20211008/altay-1753704592.html
https://ria.ru/20210915/bastrykin-1750243600.html
алтайский край
рубцовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, алтайский край, рубцовск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:27 11.10.2021
 
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале

СК завел дело из-за издевательств над пенсионеркой в ковидном госпитале на Алтае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ.
По предварительным данным, в сентябре медперсонал больницы в Рубцовске насильно удерживал 86-летнюю пенсионерку. Кроме того, по данным СК, ей оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 16:01
На Алтае проверят данные об издевательствах в ковидном госпитале
"По результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "незаконное лишение свободы человека, с применением насилия", - говорится в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по данному факту.
Ранее родственники женщины сообщили журналистам, что в ковидном госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон. В итоге родные забрали женщину домой.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 23:17
Глава СК потребовал расследовать издевательства над мальчиком в больнице
 
ПроисшествияАлтайский крайРубцовскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
Лента новостейМолния