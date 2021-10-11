https://ria.ru/20211011/rassledovanie-1753988498.html

На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале

На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале - РИА Новости, 11.10.2021

На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:27

2021-10-11T12:27

2021-10-11T12:27

происшествия

алтайский край

рубцовск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ.По предварительным данным, в сентябре медперсонал больницы в Рубцовске насильно удерживал 86-летнюю пенсионерку. Кроме того, по данным СК, ей оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья."По результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "незаконное лишение свободы человека, с применением насилия", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по данному факту.Ранее родственники женщины сообщили журналистам, что в ковидном госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон. В итоге родные забрали женщину домой.

https://ria.ru/20211008/altay-1753704592.html

https://ria.ru/20210915/bastrykin-1750243600.html

алтайский край

рубцовск

россия

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происшествия, алтайский край, рубцовск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия