https://ria.ru/20211011/rassledovanie-1753988498.html
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале - РИА Новости, 11.10.2021
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:27
2021-10-11T12:27
2021-10-11T12:27
происшествия
алтайский край
рубцовск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по двум статьям из-за издевательств над пожилой пациенткой больницы в Рубцовске, сообщает СК РФ.По предварительным данным, в сентябре медперсонал больницы в Рубцовске насильно удерживал 86-летнюю пенсионерку. Кроме того, по данным СК, ей оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья."По результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" и "незаконное лишение свободы человека, с применением насилия", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по данному факту.Ранее родственники женщины сообщили журналистам, что в ковидном госпитале пенсионерку связывали и отбирали у неё телефон. В итоге родные забрали женщину домой.
https://ria.ru/20211008/altay-1753704592.html
https://ria.ru/20210915/bastrykin-1750243600.html
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происшествия, алтайский край, рубцовск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Алтае завели дело из-за издевательств над женщиной в ковидном госпитале
СК завел дело из-за издевательств над пенсионеркой в ковидном госпитале на Алтае