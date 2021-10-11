https://ria.ru/20211011/putin-1754055051.html
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК - РИА Новости, 11.10.2021
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК
Президент России Владимир Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию агропромышленного комплекса в России и включить в него задачи по... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:37
2021-10-11T16:37
2021-10-11T20:51
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию агропромышленного комплекса в России и включить в него задачи по стимулированию отечественных аграрных разработок, созданию перечня основных сельхозкультур и подготовке кадров."У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть, и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны. Совершенно очевидно, здесь нужно обеспечить хорошие информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативные правовые акты некоторые изменения", — сказал Путин на совещании по развитию АПК в понедельник.В список задач Путин также включил создание перечня основных российских сельскохозяйственных культур и видов животных, а также определение уровня обеспеченности ими государства. Кроме того, по словам президента, в России необходимо провести анализ и определить необходимые междисциплинарные направления исследований в области АПК, а также разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий, фермеров и образовательных учреждений с точки зрения подготовки кадров."Наше сельхозпроизводство показало, что оно уже подошло именно к такому вниманию со стороны государства для своего развития. Хочу пожелать всем успехов и прошу подготовить необходимый перечень поручений", — подытожил Путин.
https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html
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экономика, владимир путин, россия
16:37 11.10.2021 (обновлено: 20:51 11.10.2021)
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию АПК
Путин попросил подготовить перечень поручений по развитию агропромышленного комплекса
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
попросил подготовить перечень поручений по развитию агропромышленного комплекса в России
и включить в него задачи по стимулированию отечественных аграрных разработок, созданию перечня основных сельхозкультур и подготовке кадров.
"У нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть, и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование и использование наших разработок внутри страны. Совершенно очевидно, здесь нужно обеспечить хорошие информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативные правовые акты некоторые изменения", — сказал Путин на совещании по развитию АПК в понедельник.
В список задач Путин также включил создание перечня основных российских сельскохозяйственных культур и видов животных, а также определение уровня обеспеченности ими государства. Кроме того, по словам президента, в России необходимо провести анализ и определить необходимые междисциплинарные направления исследований в области АПК, а также разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий, фермеров и образовательных учреждений с точки зрения подготовки кадров.
"Наше сельхозпроизводство показало, что оно уже подошло именно к такому вниманию со стороны государства для своего развития. Хочу пожелать всем успехов и прошу подготовить необходимый перечень поручений", — подытожил Путин.