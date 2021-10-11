https://ria.ru/20211011/putin-1754034623.html
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей - РИА Новости, 11.10.2021
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
Российские аграрии имеют все возможности, чтобы насытить сельхозпродукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в других странах, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:14
2021-10-11T15:14
2021-10-11T15:20
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские аграрии имеют все возможности, чтобы насытить сельхозпродукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию российского агропромышленного комплекса в понедельник."Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности. Наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, россия
15:14 11.10.2021 (обновлено: 15:20 11.10.2021)
Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей
Путин заявил о возможности российских аграриев насытить внутренний рынок продукцией АПК