https://ria.ru/20211011/putin-1754034623.html

Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей

Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей - РИА Новости, 11.10.2021

Путин рассказал о возможностях российских сельхозпроизводителей

Российские аграрии имеют все возможности, чтобы насытить сельхозпродукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в других странах, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:14

2021-10-11T15:14

2021-10-11T15:20

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские аграрии имеют все возможности, чтобы насытить сельхозпродукцией отечественный рынок и занять ведущие позиции в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию российского агропромышленного комплекса в понедельник."Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности. Наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210902/tekhnologii-1748292996.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия