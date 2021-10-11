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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753957702.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники
Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники - РИА Новости, 11.10.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники
Определены наиболее востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:35
2021-10-11T10:34
туризм
казахстан
калининград
санкт-петербург
киргизия
минеральные воды
белоруссия
молдавия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Определены наиболее востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов с датами вылета с 4 по 7 ноября 2021 года. Оказалось, что 88 процентов заказов приходится на перелеты по России. В прошлом году границы были закрыты, и этот показатель был еще выше — 95 процентов.Средний чек за перелет по России в одну сторону за год сократился на восемь процентов, до 6,3 тысячи рублей. За границу — уменьшился на 21 процент, до 12,1 тысячи рублей.Самое популярное авианаправление на ноябрьские праздники — Москва. В столицу оформляется каждый пятый билет по России. Средний чек — 5,4 тысячи рублей. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 13 процентов, а за билет пассажиры платят в среднем 5,8 тысячи рублей.Замыкает тройку Сочи. Доля этого направления — восемь процентов, а за билет в одну сторону путешественники платят в среднем 4,5 тысячи рублей.Также в десятку лидеров вошли Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.Среди заграничных авианаправлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Молдавия и Казахстан. Суммарно на них приходится почти 35 процентов оформленных за рубеж билетов.
https://ria.ru/20211009/puteshestviya-1752053852.html
https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html
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калининград
санкт-петербург
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москва
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казахстан, калининград, санкт-петербург, киргизия, минеральные воды, белоруссия, молдавия, сочи, узбекистан, краснодар, москва, новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда можно лететь
10:35 11.10.2021
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники

Две столицы и Сочи — самые востребованные направления для путешествий в ноябре

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице Санкт-Петербурга
Туристы на улице Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Определены наиболее востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов с датами вылета с 4 по 7 ноября 2021 года. Оказалось, что 88 процентов заказов приходится на перелеты по России. В прошлом году границы были закрыты, и этот показатель был еще выше — 95 процентов.
Средний чек за перелет по России в одну сторону за год сократился на восемь процентов, до 6,3 тысячи рублей. За границу — уменьшился на 21 процент, до 12,1 тысячи рублей.
Самое популярное авианаправление на ноябрьские праздники — Москва. В столицу оформляется каждый пятый билет по России. Средний чек — 5,4 тысячи рублей. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 13 процентов, а за билет пассажиры платят в среднем 5,8 тысячи рублей.
Замыкает тройку Сочи. Доля этого направления — восемь процентов, а за билет в одну сторону путешественники платят в среднем 4,5 тысячи рублей.
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Также в десятку лидеров вошли Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.
Среди заграничных авианаправлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Молдавия и Казахстан. Суммарно на них приходится почти 35 процентов оформленных за рубеж билетов.
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