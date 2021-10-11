https://ria.ru/20211011/puteshestviya-1753957702.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники

Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники - РИА Новости, 11.10.2021

Названы самые популярные маршруты для путешествий на ноябрьские праздники

Определены наиболее востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:35

2021-10-11T10:35

2021-10-11T10:34

туризм

казахстан

калининград

санкт-петербург

киргизия

минеральные воды

белоруссия

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_4c9f4a9789a5365d46274a66b3d1623c.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Определены наиболее востребованные у самостоятельных туристов направления для поездок на ноябрьские праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями авиабилетов с датами вылета с 4 по 7 ноября 2021 года. Оказалось, что 88 процентов заказов приходится на перелеты по России. В прошлом году границы были закрыты, и этот показатель был еще выше — 95 процентов.Средний чек за перелет по России в одну сторону за год сократился на восемь процентов, до 6,3 тысячи рублей. За границу — уменьшился на 21 процент, до 12,1 тысячи рублей.Самое популярное авианаправление на ноябрьские праздники — Москва. В столицу оформляется каждый пятый билет по России. Средний чек — 5,4 тысячи рублей. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 13 процентов, а за билет пассажиры платят в среднем 5,8 тысячи рублей.Замыкает тройку Сочи. Доля этого направления — восемь процентов, а за билет в одну сторону путешественники платят в среднем 4,5 тысячи рублей.Также в десятку лидеров вошли Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.Среди заграничных авианаправлений наиболее востребованы страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Молдавия и Казахстан. Суммарно на них приходится почти 35 процентов оформленных за рубеж билетов.

https://ria.ru/20211009/puteshestviya-1752053852.html

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

казахстан

калининград

санкт-петербург

киргизия

минеральные воды

белоруссия

молдавия

сочи

узбекистан

краснодар

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, калининград, санкт-петербург, киргизия, минеральные воды, белоруссия, молдавия, сочи, узбекистан, краснодар, москва, новости - туризм, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда можно лететь