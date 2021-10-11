https://ria.ru/20211011/proisshestviya-1753971457.html

Спирт, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье, покупали в Уфе

Спирт, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье, покупали в Уфе - РИА Новости, 11.10.2021

Спирт, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье, покупали в Уфе

Оперативники установили место приобретения технического спирта, из которого был изготовлен суррогатный алкоголь в Оренбургской области, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:18

2021-10-11T11:18

2021-10-11T11:18

происшествия

орск

оренбургская область

уфа

здоровье - общество

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Оперативники установили место приобретения технического спирта, из которого был изготовлен суррогатный алкоголь в Оренбургской области, сообщается на сайте МВД Медиа.С 6 октября на востоке Оренбуржья фиксируется массовое отравление жителей суррогатным алкоголем. Как сообщали в правительстве региона, число жертв паленой водки в Оренбургской области выросло до 34."Установлено место приобретения жидкости, из которой жители Орска изготовили суррогатный алкоголь. Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием "ингибитр технический", который используется при изготовлении, в том числе, антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в городе Уфа и официально занимающейся реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что правоохранители выясняют законность реализации опасной жидкости данной фирмой.

https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html

https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753820545.html

орск

оренбургская область

уфа

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происшествия, орск, оренбургская область, уфа, здоровье - общество, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье