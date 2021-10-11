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Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая
Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая - РИА Новости, 11.10.2021
Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая
Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в китайской сублимированной лапше, кукурузных чипсах и нескольких других продуктах запрещенные компоненты. Об этом... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:01
2021-10-11T12:24
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в китайской сублимированной лапше, кукурузных чипсах и нескольких других продуктах запрещенные компоненты. Об этом сообщается на сайте ведомства.Также приостановлен импорт кукурузной вермишели, яиц с десертом из шоколадного крема, печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. В них нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9 процента. В некоторых образцах их содержание превышено в пять раз.Кроме того, на маркировке продукции нет упоминания о наличии этих компонентов.Ведомство приостановило ввоз продуктов до особого распоряжения.В сентябре Россельхознадзор снова обнаружил в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости, из-за которого овощи гниют. В декабре 2020 года ведомство из-за похожей ситуации вводило ограничения на поставки томатов и перцев из Антальи и Измира, их сняли только к осени этого года. Бурую монилиозную гниль нашли и в нектаринах, персиках и сливах из Сербии, а также из Азербайджана, Узбекистана и Грузии. Российская сторона регулярно обсуждает эти вопросы с представителями профильных министерств стран-поставщиков.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
07:01 11.10.2021 (обновлено: 12:24 11.10.2021)
 
Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая

Роспотребнадзор выявил запрещенные компоненты в продуктах из Китая и приостановил их ввоз

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодой человек в первом магазине "Магнит"
Молодой человек в первом магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в китайской сублимированной лапше, кукурузных чипсах и нескольких других продуктах запрещенные компоненты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также приостановлен импорт кукурузной вермишели, яиц с десертом из шоколадного крема, печенья с игрушкой-сюрпризом внутри. В них нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9 процента. В некоторых образцах их содержание превышено в пять раз.
Кроме того, на маркировке продукции нет упоминания о наличии этих компонентов.
Ведомство приостановило ввоз продуктов до особого распоряжения.
В сентябре Россельхознадзор снова обнаружил в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости, из-за которого овощи гниют. В декабре 2020 года ведомство из-за похожей ситуации вводило ограничения на поставки томатов и перцев из Антальи и Измира, их сняли только к осени этого года.
Бурую монилиозную гниль нашли и в нектаринах, персиках и сливах из Сербии, а также из Азербайджана, Узбекистана и Грузии. Российская сторона регулярно обсуждает эти вопросы с представителями профильных министерств стран-поставщиков.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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