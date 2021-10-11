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При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали более 20 квартир
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали более 20 квартир - РИА Новости, 11.10.2021
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали более 20 квартир
Более 20 квартир пострадали от пожара в выходные дни в жилом доме на набережной реки Карповки в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:00
2021-10-11T17:00
2021-10-11T17:00
происшествия
санкт-петербург
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Более 20 квартир пострадали от пожара в выходные дни в жилом доме на набережной реки Карповки в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Пожар произошел на набережной реки Карповки, дом 30/15. В 6-этажном жилом доме загорелась мансарда на площади 600 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 800 квадратных метров. Были эвакуированы 100 человек."В результате пожара в жилом доме на наб. Карповки, д. 30 из 38 квартир пострадало 25, в том числе 14 коммунальных. В доме проживает 76 семей (140 человек). В результате пожара полностью выгорело 4 квартиры, одна из них коммунальная", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, временным жильем обеспечены 12 обратившихся семей из 26 человек. Жилыми помещениями в социальном доме администрации Петроградского района обеспечены семь семей, в маневренном фонде жилые помещения предоставлены четырем семьям, одна семья остановилась у родственников.Теплоснабжение и электричество возвращено в 12 квартир. К концу дня 11 октября работы по восстановлению тепло- и электроснабжения дома планируется завершить. Сумма ущерба устанавливается.
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происшествия, санкт-петербург, жилье
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали более 20 квартир
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали 25 квартир, в том числе 14 коммунальных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости.
Более 20 квартир пострадали от пожара в выходные дни в жилом доме на набережной реки Карповки в Петербурге
, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Пожар произошел на набережной реки Карповки, дом 30/15. В 6-этажном жилом доме загорелась мансарда на площади 600 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 800 квадратных метров. Были эвакуированы 100 человек.
"В результате пожара в жилом доме на наб. Карповки, д. 30 из 38 квартир пострадало 25, в том числе 14 коммунальных. В доме проживает 76 семей (140 человек). В результате пожара полностью выгорело 4 квартиры, одна из них коммунальная", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, временным жильем обеспечены 12 обратившихся семей из 26 человек. Жилыми помещениями в социальном доме администрации Петроградского района обеспечены семь семей, в маневренном фонде жилые помещения предоставлены четырем семьям, одна семья остановилась у родственников.
Теплоснабжение и электричество возвращено в 12 квартир. К концу дня 11 октября работы по восстановлению тепло- и электроснабжения дома планируется завершить. Сумма ущерба устанавливается.