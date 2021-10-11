https://ria.ru/20211011/postradavshaya-1753935073.html

Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи

Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи - РИА Новости, 11.10.2021

Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в автомобильной аварии в Сочи Оксана Садовник находится в тяжелом состоянии. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T01:41

2021-10-11T01:41

2021-10-11T01:41

происшествия

ксения собчак

авто

адлер

красная поляна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626069_0:113:1819:1136_1920x0_80_0_0_17c1dffb9cc9554d0463ea121940f559.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в автомобильной аварии в Сочи Оксана Садовник находится в тяжелом состоянии.По информации МВД, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу. СМИ сообщали, что пассажиром Mercedes была Собчак. Она подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, и рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.По ее словам, в ближайшее время она вместе с мужем Оксаны Садовник решит вопрос с дальнейшим лечением пострадавшей в Москве.МВД сообщало, что в отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура сообщила, что водитель Mercedes признал свою вину.

https://ria.ru/20211010/avariya-1753926697.html

адлер

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ксения собчак, авто, адлер, красная поляна