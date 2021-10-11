Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/postradavshaya-1753935073.html
Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи
Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи - РИА Новости, 11.10.2021
Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в автомобильной аварии в Сочи Оксана Садовник находится в тяжелом состоянии. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T01:41
2021-10-11T01:41
происшествия
ксения собчак
авто
адлер
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626069_0:113:1819:1136_1920x0_80_0_0_17c1dffb9cc9554d0463ea121940f559.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в автомобильной аварии в Сочи Оксана Садовник находится в тяжелом состоянии.По информации МВД, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу. СМИ сообщали, что пассажиром Mercedes была Собчак. Она подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, и рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.По ее словам, в ближайшее время она вместе с мужем Оксаны Садовник решит вопрос с дальнейшим лечением пострадавшей в Москве.МВД сообщало, что в отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура сообщила, что водитель Mercedes признал свою вину.
https://ria.ru/20211010/avariya-1753926697.html
адлер
красная поляна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626069_1:0:1681:1260_1920x0_80_0_0_1cf39c51abf2af5805cd558fef109977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ксения собчак, авто, адлер, красная поляна
01:41 11.10.2021
 
Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП в Сочи

Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в ДТП в Сочи находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в автомобильной аварии в Сочи Оксана Садовник находится в тяжелом состоянии.
По информации МВД, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще два человека попали в больницу. СМИ сообщали, что пассажиром Mercedes была Собчак. Она подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, и рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
"По состоянию - оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку", - написала Собчак в своем канале в Telegram.
По ее словам, в ближайшее время она вместе с мужем Оксаны Садовник решит вопрос с дальнейшим лечением пострадавшей в Москве.
МВД сообщало, что в отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура сообщила, что водитель Mercedes признал свою вину.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 22:25
Собчак покинула место смертельного ДТП почти сразу, рассказал очевидец
 
ПроисшествияКсения СобчакАвтоАдлерКрасная Поляна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
Лента новостейМолния