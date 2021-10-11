https://ria.ru/20211011/polsha-1753966789.html
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2021
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве
Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:58
2021-10-11T10:58
2021-10-11T10:58
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
марчин пшидач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40574/46/405744609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac0bbbe248c55009374a58325473d0d8.jpg
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире третьего канала Польского радио."Мы сейчас находимся в ситуации, когда в ЕС ведется спор между двумя взглядами на будущее европейской интеграции. Один взгляд - абсолютно центристский, характеризуется навязыванием со стороны центра, недемократического, неконтролируемого – чиновников, политиков, Брюсселя, которые не несут демократической ответственности, навязывание странам направления действий, которые не только описаны в договорах, но и выходят за их пределы. Этот взгляд в последние годы доминировал в брюссельской политике", - сказал Пшидач."Я думаю, что тренд принятия в качестве правды всего, что объявляет Брюссель, начинает меняться. Этот процесс займет какое-то время, но все больше политиков в разных странах начинают понимать, что граница должна быть поставлена", - добавил он.Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
https://ria.ru/20211011/polsha-1753961423.html
https://ria.ru/20211011/polsha-1753959261.html
польша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40574/46/405744609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60a5228de0fda3e7083b04183c3b5e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, марчин пшидач
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве
В МИД Польши заявили, что страны ЕС начинают понимать, что Брюсселю нужно ставить границы