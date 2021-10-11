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https://ria.ru/20211011/polsha-1753966789.html
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2021
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве
Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:58
2021-10-11T10:58
в мире
польша
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
марчин пшидач
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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире третьего канала Польского радио."Мы сейчас находимся в ситуации, когда в ЕС ведется спор между двумя взглядами на будущее европейской интеграции. Один взгляд - абсолютно центристский, характеризуется навязыванием со стороны центра, недемократического, неконтролируемого – чиновников, политиков, Брюсселя, которые не несут демократической ответственности, навязывание странам направления действий, которые не только описаны в договорах, но и выходят за их пределы. Этот взгляд в последние годы доминировал в брюссельской политике", - сказал Пшидач."Я думаю, что тренд принятия в качестве правды всего, что объявляет Брюссель, начинает меняться. Этот процесс займет какое-то время, но все больше политиков в разных странах начинают понимать, что граница должна быть поставлена", - добавил он.Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
https://ria.ru/20211011/polsha-1753961423.html
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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, марчин пшидач
10:58 11.10.2021
 
Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве

В МИД Польши заявили, что страны ЕС начинают понимать, что Брюсселю нужно ставить границы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире третьего канала Польского радио.
"Мы сейчас находимся в ситуации, когда в ЕС ведется спор между двумя взглядами на будущее европейской интеграции. Один взгляд - абсолютно центристский, характеризуется навязыванием со стороны центра, недемократического, неконтролируемого – чиновников, политиков, Брюсселя, которые не несут демократической ответственности, навязывание странам направления действий, которые не только описаны в договорах, но и выходят за их пределы. Этот взгляд в последние годы доминировал в брюссельской политике", - сказал Пшидач.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Польша будет отстаивать суверенитет стран ЕС, заявили в Варшаве
"Я думаю, что тренд принятия в качестве правды всего, что объявляет Брюссель, начинает меняться. Этот процесс займет какое-то время, но все больше политиков в разных странах начинают понимать, что граница должна быть поставлена", - добавил он.
Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В миреПольшаЕвросоюзЕврокомиссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенМарчин Пшидач
 
 
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