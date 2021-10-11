https://ria.ru/20211011/polsha-1753966789.html

Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве

Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2021

Страны ЕС понимают, что Брюсселю нужно ставить границы, заявили в Варшаве

Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:58

2021-10-11T10:58

2021-10-11T10:58

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

урсула фон дер ляйен

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Европейские политики начинают понимать, что брюссельским чиновникам нужно поставить границы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире третьего канала Польского радио."Мы сейчас находимся в ситуации, когда в ЕС ведется спор между двумя взглядами на будущее европейской интеграции. Один взгляд - абсолютно центристский, характеризуется навязыванием со стороны центра, недемократического, неконтролируемого – чиновников, политиков, Брюсселя, которые не несут демократической ответственности, навязывание странам направления действий, которые не только описаны в договорах, но и выходят за их пределы. Этот взгляд в последние годы доминировал в брюссельской политике", - сказал Пшидач."Я думаю, что тренд принятия в качестве правды всего, что объявляет Брюссель, начинает меняться. Этот процесс займет какое-то время, но все больше политиков в разных странах начинают понимать, что граница должна быть поставлена", - добавил он.Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.

https://ria.ru/20211011/polsha-1753961423.html

https://ria.ru/20211011/polsha-1753959261.html

польша

брюссель

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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, марчин пшидач