https://ria.ru/20211011/polsha-1753961423.html

Польша будет отстаивать суверенитет стран ЕС, заявили в Варшаве

Польша будет отстаивать суверенитет стран ЕС, заявили в Варшаве - РИА Новости, 11.10.2021

Польша будет отстаивать суверенитет стран ЕС, заявили в Варшаве

Польша будет отстаивать сохранение суверенитета стран ЕС, а не создание супердержавы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:30

2021-10-11T10:30

2021-10-11T10:30

в мире

польша

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Польша будет отстаивать сохранение суверенитета стран ЕС, а не создание супердержавы, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире третьего канала Польского радио."Европейская интеграция не должна была быть созданием супердержавы, а должна была быть созданием союза сильных и хорошо интегрированных, но суверенных национальных государств", - сказал Пшидач. "И мы будем решительно сражаться за то, чтобы это и дальше так осталось", - добавил он.По мнению замминистра, многие европейские политики стали критичнее относиться к решениям брюссельской администрации. "Я думаю, что тренд признания всего, что представляют брюссельские власти, начинает изменяться. Это процесс, которые еще займет определенное время", - сказал он.В последнее время польские власти и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести Польшу из ЕС. Эта тема набрала силы после того, как Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.

https://ria.ru/20211011/polsha-1753959261.html

https://ria.ru/20211011/polsha-1753941527.html

польша

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в мире, польша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, марчин пшидач