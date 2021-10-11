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В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии
В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии - РИА Новости, 11.10.2021
В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии
Власти Сербии не допустят новых погромов сербского населения в Косово и Метохии, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T09:07
2021-10-11T10:01
в мире
косово
сербия
александр вулин
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти Сербии не допустят новых погромов сербского населения в Косово и Метохии, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин."Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определенно, мы не допустим повторения мартовских погромов (сербского населения в Косово – ред.) 2004 года, ни (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина – ред.) "Бури" 1995 года. Это то, насколько далеко мы готовы пойти", - заявил сербский министр агентству."Сербия в первую очередь ожидает от (международного контингента под эгидой НАТО – ред.) KFOR, что он сохранит мир и стабильность на территории Косово и Метохии. Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и "Бури" и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности", - подчеркнул глава МВД.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории Косово и Метохии погибли 30 человек, ранения получили свыше 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено более 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о не менее 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, косово, сербия, александр вулин
09:07 11.10.2021 (обновлено: 10:01 11.10.2021)
 
В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии

Глава МВД Сербии Вулин пообещал не допустить новых погромов в Косово и Метохии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти Сербии не допустят новых погромов сербского населения в Косово и Метохии, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
"Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определенно, мы не допустим повторения мартовских погромов (сербского населения в Косово – ред.) 2004 года, ни (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина – ред.) "Бури" 1995 года. Это то, насколько далеко мы готовы пойти", - заявил сербский министр агентству.
"Сербия в первую очередь ожидает от (международного контингента под эгидой НАТО – ред.) KFOR, что он сохранит мир и стабильность на территории Косово и Метохии. Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и "Бури" и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности", - подчеркнул глава МВД.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории Косово и Метохии погибли 30 человек, ранения получили свыше 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено более 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о не менее 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 21:29
Вучич заверил в сохранении Сербией военного нейтралитета
 
В миреКосовоСербияАлександр Вулин
 
 
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