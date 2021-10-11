https://ria.ru/20211011/pogromy-1753948865.html

В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии

В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии - РИА Новости, 11.10.2021

В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии

Власти Сербии не допустят новых погромов сербского населения в Косово и Метохии, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T09:07

2021-10-11T09:07

2021-10-11T10:01

в мире

косово

сербия

александр вулин

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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти Сербии не допустят новых погромов сербского населения в Косово и Метохии, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин."Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определенно, мы не допустим повторения мартовских погромов (сербского населения в Косово – ред.) 2004 года, ни (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина – ред.) "Бури" 1995 года. Это то, насколько далеко мы готовы пойти", - заявил сербский министр агентству."Сербия в первую очередь ожидает от (международного контингента под эгидой НАТО – ред.) KFOR, что он сохранит мир и стабильность на территории Косово и Метохии. Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и "Бури" и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности", - подчеркнул глава МВД.Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории Косово и Метохии погибли 30 человек, ранения получили свыше 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено более 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о не менее 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211010/serbiya-1753923054.html

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в мире, косово, сербия, александр вулин