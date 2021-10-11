09:07 11.10.2021 (обновлено: 10:01 11.10.2021)
В Сербии пообещали не допустить новых погромов в Косово и Метохии
Глава МВД Сербии Вулин пообещал не допустить новых погромов в Косово и Метохии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти Сербии не допустят новых погромов сербского населения в Косово и Метохии, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
"Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определенно, мы не допустим повторения мартовских погромов (сербского населения в Косово – ред.) 2004 года, ни (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина – ред.) "Бури" 1995 года. Это то, насколько далеко мы готовы пойти", - заявил сербский министр агентству.
"Сербия в первую очередь ожидает от (международного контингента под эгидой НАТО – ред.) KFOR, что он сохранит мир и стабильность на территории Косово и Метохии. Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и "Бури" и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности", - подчеркнул глава МВД.
Согласно принятой Белградом версии, насилие 17-18 марта 2004 года косовские албанцы планировали заранее, в нем участвовало свыше 60 тысяч человек. В результате трехдневных беспорядков на территории Косово и Метохии погибли 30 человек, ранения получили свыше 950 гражданских лиц и сотрудников международных сил безопасности, уничтожено более 1000 сербских домов. Сербская православная церковь заявляет о не менее 35 сожженных и разрушенных храмах и монастырях. Десятки тысяч сербов впоследствии выехали из Косово и Метохии, вернулись единицы.