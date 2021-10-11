03:07 11.10.2021 (обновлено: 09:37 11.10.2021)
Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать
Вильфанд сообщил, что в понедельник в Центральной России будет до плюс 14 градусов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс "позагорать", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон <...>. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <...> Можно получить загар — комфортно и безопасно", — сказал он.
Вильфанд отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.
Синоптик добавил, что ночные температуры в центре Европейской России со вторника под влиянием циклона вырастут с минусовых до плюс четырех-семи градусов. "Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость", — предупредил он.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов. Вторая половина октября, по его словам, будет по-осеннему "нормальной", без значительных отклонений от нормы, а общее количество осадков увеличится до 120% от положенного.