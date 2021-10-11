https://ria.ru/20211011/pogoda-1753938209.html

Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать

Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать - РИА Новости, 11.10.2021

Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать

Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс "позагорать", сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T03:07

2021-10-11T03:07

2021-10-11T09:37

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс "позагорать", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.Синоптик добавил, что ночные температуры в центре Европейской России со вторника под влиянием циклона вырастут с минусовых до плюс четырех-семи градусов. "Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость", — предупредил он.Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов. Вторая половина октября, по его словам, будет по-осеннему "нормальной", без значительных отклонений от нормы, а общее количество осадков увеличится до 120% от положенного.

https://ria.ru/20211010/moskva-1753887011.html

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд