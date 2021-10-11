Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/pogoda-1753938209.html
Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать
Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать - РИА Новости, 11.10.2021
Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать
Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс "позагорать", сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T03:07
2021-10-11T09:37
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_0:35:3203:1837_1920x0_80_0_0_4ae9f50330180e100318a06eaeb0037f.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс "позагорать", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.Синоптик добавил, что ночные температуры в центре Европейской России со вторника под влиянием циклона вырастут с минусовых до плюс четырех-семи градусов. "Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость", — предупредил он.Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов. Вторая половина октября, по его словам, будет по-осеннему "нормальной", без значительных отклонений от нормы, а общее количество осадков увеличится до 120% от положенного.
https://ria.ru/20211010/moskva-1753887011.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674289_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_f2a54cb32519abbd182017b71f20d072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, гидрометцентр, роман вильфанд
03:07 11.10.2021 (обновлено: 09:37 11.10.2021)
 
Синоптики посоветовали жителям Центральной России успеть позагорать

Вильфанд сообщил, что в понедельник в Центральной России будет до плюс 14 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Десятидневный период солнечной погоды в центре Европейской России подходит к концу, но в понедельник еще есть шанс "позагорать", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Область низкого давления с запада начинает подталкивать мощный антициклон <...>. В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль. <...> Можно получить загар — комфортно и безопасно", — сказал он.

Вильфанд отметил, что солнечные ванны особенно полезны в преддверии облачной погоды.
Синоптик добавил, что ночные температуры в центре Европейской России со вторника под влиянием циклона вырастут с минусовых до плюс четырех-семи градусов. "Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость", — предупредил он.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в среду в столицу придет осенняя погода с дождями и температурой до плюс десяти градусов. Вторая половина октября, по его словам, будет по-осеннему "нормальной", без значительных отклонений от нормы, а общее количество осадков увеличится до 120% от положенного.
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 14:57
Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег
 
ОбществоГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
Лента новостейМолния