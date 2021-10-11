https://ria.ru/20211011/podmoskove-1753985909.html
В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19
В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю на 20%, число госпитализаций - на 23%, сообщила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:18
2021-10-11T12:18
2021-10-11T12:18
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю на 20%, число госпитализаций - на 23%, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."За прошедшую неделю мы, конечно, приросли. На 20% у нас приросло количество вновь выявленных случаев. Мы сейчас выявляем 2100 случаев заболевания в день. ... По количеству госпитализации мы также приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, ну почти уже 900 человек в сутки", - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области с главами муниципалитетов и министрами региона.Она также сообщила, что "среди всех вакцинированных наших людей - 3,6 миллиона человек - заболевает 1%".
https://ria.ru/20211011/boyarskiy-1753958959.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова
В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье за неделю выросла на 20%