https://ria.ru/20211011/podmoskove-1753985909.html

В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19

В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021

В Подмосковье сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю на 20%, число госпитализаций - на 23%, сообщила министр здравоохранения региона Светлана... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:18

2021-10-11T12:18

2021-10-11T12:18

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье выросла за неделю на 20%, число госпитализаций - на 23%, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."За прошедшую неделю мы, конечно, приросли. На 20% у нас приросло количество вновь выявленных случаев. Мы сейчас выявляем 2100 случаев заболевания в день. ... По количеству госпитализации мы также приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, ну почти уже 900 человек в сутки", - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Московской области с главами муниципалитетов и министрами региона.Она также сообщила, что "среди всех вакцинированных наших людей - 3,6 миллиона человек - заболевает 1%".

https://ria.ru/20211011/boyarskiy-1753958959.html

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова